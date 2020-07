Cet été, jouez et partez à la découverte du Parc aventure de Fontdouce

Cet été, jouez avec France bleu la Rochelle et gagnez votre "pass" pour le parc aventure de Fontdouce à St Bris des Bois...

De l’accrobranche pour toute la famille !

Prenez de la hauteur en famille sur les 12 parcours accrobranche du parc : 3 parcours sont aménagés pour les plus petits (3 à 8 ans) et 9 parcours pour les plus grands, répartis entre 2 et 15 mètres de hauteur. Sans oublier les deux tyroliennes parallèles de 200 mètres pour faire la course dans les airs !

De nombreuses activités ludiques pour tous pour passer une journée entière à Fontdouce : du laser game outdoor dans un cadre naturel et authentique au coeur de la forêt, ainsi que de l’archery game, du water fight, du bubble foot et des rallyes interactifs sur tablette.

Et surtout, ne repartez pas sans une petite pause culturelle !

Que ce soit grâce aux différents jeux de piste, à l’escape game outdoor ou tout simplement au cours d’une visite culturelle, prenez le temps de vous perdre dans les différentes salles chargées d’histoire et dans les jardins à la française de l’ancienne Abbaye de Fontdouce. Située à 300m du parc, classée Monument Historique et restaurée depuis plus de 50 ans, elle offre au promeneur la découverte d’un ensemble insolite d’édifices médiévaux imbriqués de façon inattendue et marqués par les soubresauts de l’histoire.

www.fontdouce.com