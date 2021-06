Jeu de 11H sur France Bleu Touraine : Cet été, cueillez les fleurs du Jardin de la France

Il arrive! "C'est l'bouquet", votre nouveau grand jeu de l'été, débarque sur les ondes de France Bleu Touraine lundi 28 juin à 11H. Votre mission : répondre à un maximum de questions pour cueillir le plus gros bouquet et gagner des cadeaux d'exception. C'est l'bouquet : une balade ludique au jardin.

La Touraine est surnommée le Jardin de la France. Et bien, c'est précisément dans ce jardin que France Bleu Touraine propose chaque jour à cinq candidats de s'affronter et tester leurs connaissances. Le candidat qui constituera le plus gros bouquet gagnera le cadeau du jour.

Une règle du jeu facile et... bucolique

Chaque candidat dispose d’une minute pour répondre correctement à un maximum de questions. A chaque question, il cueille une fleur. En cas de mauvaise réponse, il cueille une mauvaise herbe et le parcours s’arrête pour lui.

Les questions sont sans proposition de réponse. Les candidats ne peuvent pas passer. En revanche, ils peuvent prendre le temps dont ils ont besoin pour répondre à la question posée (à condition de ne pas dépasser une minute).

A la fin du jeu, celui qui aura cueilli le plus de fleurs, grâce à ses bonnes réponses, sera le grand gagnant du jour

En cas d’égalité, les candidats sont départagés par la question subsidiaire qui leur est posée au standard lorsqu’ils appellent pour participer.

Des cadeaux pour illuminer votre été

Dans C'est l'bouquet, France Bleu Touraine vous offre de très beaux cadeaux. Pass pour aller passer de bons moments au Futuroscope, au Puy du Fou, à Terra Botanica, au Zoo Parc de Beauval. Invitations pour découvrir la Touraine autrement, équipements de loisirs et de plein air pour des vacances ludiques en famille... Cet été, tendez l'oreille : nous vous réservons de belles surprises

Pour jouer, un top départ vous sera donné du lundi au vendredi à l'antenne un peu avant 11H. Quand vous l'entendez, composez le 02.47.38.10.20. et préparez-vous à une balade virtuelle sympa dans le jardin de la France.

Pour nous joindre plus rapidement, pensez à télécharger l'application mobile France Bleu sur votre smartphone: vous pourrez emporter France Bleu Touraine avec vous en vacances et nous contactez en un seul clic.