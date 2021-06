Jeu fil rouge France Bleu Touraine: Cet été, prenez garde aux têtes de pioche !

"Les têtes de pioche", c'est le nom de votre nouveau jeu fil rouge de l'été, à partir du lundi 28 juin, sur France Bleu Touraine. Mais pourquoi ce nom?..

Misez sur la bonne personnalité

Et bien parce que dans ce nouveau jeu, il vous faudra "piocher une tête" : vous choisirez un nom parmi les personnalités emblématiques de la Touraine qui vous seront proposées. Si vous avez de la chance, le personnage choisi aura un cadeau pour vous. Si vous n'avez pas de chance, ce personnage n'aura rien à vous offrir et vous pourrez considérer qu'il ou elle fait sa "tête de pioche".

Des têtes tourangelles

Ils sont réels ou fictifs, sont nés en Touraine ou y ont passé quelques années de leur vie, ils y ont appris leur métier, construit des châteaux, tourné des films, écrit des livres, composé des musiques … Les personnalités avec lesquelles nous vous proposons de jouer ont marqué (ou marquent encore) la Touraine de leur empreinte. De Léonard de Vinci à Harry Roselmack, de Rabelais à Ben l'oncle Soul, de Catherine de Médicis à Maria Bodin, de Fritz l'éléphant au Capitaine Haddock, tous évoquent un lieu, une histoire, un souvenir d'ici et sont chers au cœur des tourangeaux.

Misez sur la bonne personnalité... et sur votre bonne étoile © Getty - Dimitri otis

Un jeu simple et rapide

A plusieurs reprises chaque jour, vous pourrez participer aux "Têtes de pioche". Une question de sélection vous sera posée par l'animateur à l'antenne. Vous aurez alors quelques minutes pour nous appeler au 02.47.38.10.20. Les deux premiers auditeurs à donner la bonne réponse nous rejoindront en direct. Trois personnalités leur seront proposées. Celui qui sera arrivé le premier au standard, aura la préséance. S'il ou elle a de la chance, un cadeau se cachera derrière le personnage choisi. Sinon, tant pis : ce sera pour une autre fois. Le deuxième candidat choisira alors parmi les deux personnages restants. Là aussi, il lui faudra se méfier des Têtes de pioche pour espérer repartir les mains pleines.

Des cadeaux pour vous faire passer un bel été

Dans "Les têtes de pioche", France Bleu Touraine s'occupe de votre été : des entrées pour les plus beaux sites touristiques tourangeaux, du matériel de camping, des objets hi-tech, des jeux de plein air pour toute la famille, des invitations pour des parcs de loisirs... Vous allez être gâtés!

Pour jouer, rendez-vous du lundi au vendredi à 7H45, 9H30, 16H30, 17H35 et 18H15 et les week-ends à 8H15. Et restez fidèles : il y aura des tas d'autres jeux sur France Bleu Touraine pendant tout l'été...