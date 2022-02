Cette semaine dans Côté Saveurs, on vous offre un huilier et une recharge de chez Marius Oil Maker !

Un cadeau original et pratique, voilà ce qu'on vous propose cette semaine dans Côté Saveurs avec Marius Oil Maker !

Grâce à Marius Oil Maker, la consommation de l'huile d'olive est réinventée ! Chaque client achète un huilier en inox, design, rechargeable et réutilisable à l'infini. Puis, il achète une recharge auprès de quatre artisans différents. S'il souhaite en savoir plus sur l'huile d'olive et l'artisan producteur, le consommateur scanne le QR Code lié à son huilier. Cela lui procure un accès direct au producteur.

Chez Marius Oil Maker, le principe est simple.

- On choisit sa box avec huilier (box Marius), ou avec huilier et cuve (cuv'box Marius).

- On choisit le nombre de recharges voulues.

- On sélectionne le mode de livraison.

- On récupère sa box

- On scanne le QR Code de l'l'huilier afin d'avoir toutes les informations sur le producteur, son huile d'olive et la passion qui l'anime.

Au fil des utilisations, chacun peut donc partir à la découverte de senteurs et de textures différentes d'huiles, ces dernières étant fabriquées par des producteurs différents.

Tentez votre chance au 0.809.400.500 (prix d'un appel local) afin de repartir avec cette innovation technique qui va sublimer vos plats avec délicatesse, onctuosité et goût !