cette semaine dans le Normandie quiz, gagnez votre participation à un sketch de Nono et Moumoune.

Les héros du C'KOI CA à 7h50 sur France Bleu Normandie fêtent leur 10 ans. Jusqu'au vendredi 16 octobre, jouez au Normandie quiz entre 11h et midi pour rencontrer vos personnages favoris et surtout enregistrer un sketch avec eux.

Cette semaine dans le Normandie quiz entre 11h et midi avec Pascal Vaillant nous vous offrons la possibilité de faire de la radio avec le duo emblématique de France Bleu Normandie, à savoir Nono et Moumoune.

Depuis 10 ans, tout les oppose et ils passent leur temps a se chipoter.

Nono, petit, vicieux, un brin vulgaire.

Moumoune, grande, blonde et parfois précieuse.

Déjà 4 tomes en BD des aventures de nos héros du matin aux Éditions du Varou.

UN CADEAU EXCEPTIONNEL POUR LES FANS DE NONO ET MOUMOUNE.

En participant au Normandie quiz, vous aurez la possibilité, non seulement de les rencontrer, mais surtout d'enregistrer un sketch avec eux.

Vous serez accueilli dans les studios de France Bleu Normandie à Rouen. Après un brief avec l'auteur et la voix de Nono, Fred Romanuik, et la voix de Moumoune, Betty Dufour, vous vous installerez tous les 3 trois au micro pour un sketch et découvrirez les coulisses du C'KOI CA. En prime, nous vous offrirons les 4 BD Nono et Moumoune et leur tee shirt a l'effigie de nos 2 amis.

Au quotidien, pour le meilleur score, le tome 4 de la BD Nono et Moumoune.

Bonne chance à tous.