Cette semaine France Bleu Berry vous offre entre 11H et midi, votre COOKEO + CONNECT

Dès lundi 11h, Manuel Bonnefond « Vous Sort le Grand Jeu ». Venez tenter votre chance en marquant un maximum de points. Les 5 gagnants de la semaine seront sélectionnés pour la désignation par le sort du vendredi avec à la clef l’indispensable COOKEO + CONNECT, avec lequel cuisiner devient facile.

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, France Bleu Berry, rajoute le Couvercle COOKEO Extra Crisp pour donner plus de croustillant à vos créations. Poser, Programmer, Savourer y’a pas plus simple et gourmand à utiliser.

REGLE DU JEU

Vous devez répondre à 5 questions de culture générale, aussi bien locale, qu’internationale, rapportant chacune 1 point, plus une 6ème qui elle vous permet de repartir avec 5 points. Au total vous pouvez marquer 10 points.

Bonne chance