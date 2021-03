Cette semaine, France Bleu Touraine vous gâte !

Dès ce lundi 29 mars, France Bleu Touraine anticipe les fêtes de Pâques, et vous offre de quoi vous régaler !

Ce n'est pas parce que les nouvelles ne sont pas très bonnes que l'on va se priver de vous faire plaisir ! Dès lundi matin, écoutez France Bleu Touraine, et gagnez les plus beaux cadeaux !

Pour les plus romantiques, Fleurs O Naturel vous offre 7 bons cadeaux de 40€ à utiliser dans les boutiques Fleurs o Naturel de l’Agglomération.

Pour les gourmands (ne vous cachez pas, on vous voit !) il y a 10 œufs en métal garnis de 350g de petits œufs offerts par Léonidas Tours.

France Bleu Touraine est fière d'être partenaire de la Fête des Plantes et du Printemps à la Bourdaisière, les 3, 4 et 5 Avril. Du coup, on vous invite ! Vos places vous sont offertes toute cette semaine.

Affiche 2021 Fêtes des Plantes et du Printemps - Château de la Bourdaisière

Chaque jour, dans "On est pas rendu à Loches", ainsi qu'avec Alain Joly dans "J's'rai pas étonné qu'on ferme !", l’association des commerçants "Les vitrines de Tours" vous offre : Un œuf + une bouchée à retirer à la Chocolaterie Bellanger à Tours, ainsi qu'une carte cadeau de 60€ valable à la Grande Récré Tours Centre ainsi que 3 heures de stationnement dans les parkings souterrains du centre ville (sauf l’orangerie et Monoprix).

Les Bouchées de Chocolat par la Chocolaterie Bellanger - Bellanger

Enfin, parce qu'on sait que vous adorez le chocolat, on a carrément décidé de vous offrir des Fontaines à Chocolat. Franchement, quoi de plus gourmand ? Hein ?