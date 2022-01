Cette semaine , gagnez de bons produits de la cave et boutique "au gré des vignes" à Roquefort

En plus d'être une cave à vins , "Au Gré des Vignes" à Roquefort propose un joli rayon épicerie fine où on peut trouver une belle sélection de produits des Landes...et d'ailleurs...Ainsi , vous avez du miel et du pain d'épices de Bougue, des chips de Solférino, des confitures, huiles et vinaigres de Labastide d'armagnac et Saint Martin d'Oney, des vinaigres de mangue, figue, plusieurs sortes de poivres, de la moutarde à l'armagnac et pas mal de gourmandises autour de l'apéro ...

Le panier "apéro" à gagner cette semaine sur France Bleu Gascogne

Dans la boutique également , du café de la meilleure torréfactrice de France, la cabane 53 d'Arcachon, plusieurs sortent de jus de fruits , des bières sans alcool et avec bien sûr des bières artisanales locales

Le panier "gourmand" en jeu cette semaine sur France Bleu Gascogne

Le concept de la boutique est que tout , ou presque tout , est en vente, même la déco du magasin.

Cette semaine , écoutez France Bleu Gascogne et gagnez aux choix un panier gourmand ou un panier apéro de la boutique Au Gré des Vignes à Roquefort