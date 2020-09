Cette semaine, gagnez un séjour en famille au Futuroscope en jouant au Normandie Quiz

Cette semaine sur France Bleu, tentez votre chance au Normandie Quiz avec entre 11h et midi avec Pascal Vaillant et gagnez un séjour au Futuroscope de Poitiers, pour 2 adultes et 2 enfants (de 5 à 16 ans inclus) comprenant 2 jours au parc , une nuit à l’hôtel du parc en chambre quadruple, les petits déjeuners, l'accès à l'Aquaféerie nocturne et les frais de dossier.

Parmi les attractions qui attendent les visiteurs du Futuroscope : Dans les yeux de Thomas Pesquet. Le célèbre spationaute normand vous emmènera voguer dans l’espace à 400 km d’altitude, avec des images inédites d’une qualité stupéfiante, où encore Sébastien Loeb Racing Xperience qui vous transformera en copilote du célèbre champion du monde des rallyes, dans une course effrénée en VR5D, mais ce n'est qu'un aperçu...

Bonne chance à tous.