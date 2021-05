Cette semaine gagnez une nuit en couple perchée dans les arbres aux Portes du Coglais (35)

Le Grand Duel c'est le grand jeu à 11 heures. Jouez tous les matins et gagnez le grand cadeau lors de la finale vendredi. Inscription jusqu’à jeudi au 02 99 67 35 35. Répondez à 5 questions et faîtes le meilleur score de votre duel. Bonne chance !

Dans un lieu pittoresque, en surplomb d'un plan d'eau de 6000m², indépendante sur sa petite île reliée par une passerelle, cette cabane est composée de deux niveaux et se niche à 6m de hauteur, vous offrant une vue à 360° sur l'ensemble de cette propriété privée boisée.

Construite de matériaux nobles et dans le respect des arbres, la maison vous offrira tout le confort : vous y profiterez d'espaces chaleureux et d'une touche d'originalité dans certains éléments du mobilier fabriqué par nos soins avec le bois du jardin. Le SPA privatif installé sur la terrasse est votre invitation à la détente au plus près des étoiles ! Le lieu est idéal pour les amateurs de pêche, à quelques mètres du Tronçon, rivière (cat 1) qui sépare la Bretagne de la Normandie. Vous êtes à 30 km du Mont St Michel et 50 km des plages de Carolles/Jullouville. Par mesure de sécurité, la location n'accueille pas de mineurs.

Facile d'accès par un escalier sécurisé, le premier niveau dispose d'une cuisine équipée et d'un salon ouvrant sur une terrasse panoramique avec SPA privatif et douche extérieure. Vous accèderez à votre chambre (lit de 140) par un escalier en colimaçon. A 9 m de hauteur, cet espace avec salle d'eau ouverte dispose d'un balcon au cœur des arbres. En dessous, sur l'île, un salon de jardin est à votre disposition. Stationnement dans la propriété à 20 m. Location d'un chalet en bois à proximité. Repas et petit déjeuner possible à réserver auprès du propriétaire 48 h à l'avance.