Cette semaine, gagnez vos places pour le spectacle d'Alban Ivanov au Capitole de Châlons-en-Champagne !

Samedi 5 février, l'humoriste et comédien Alban Ivanov se produira au Capitole de Châlons-en-Champagne ! Son spectacle, assez jubilatoire, est à voir absolument et ça tombe bien, car France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places !

Après un début de carrière à la télévision (L'Instit, Central Nuit, Bref), et quelques petits rôles médiocres au cinéma (La Marche, les Mythos), Alban Ivanov gagne assez rapidement en expérience au fil des années et ses prestations très remarquées dans le Sens de la fête et dans le Grand Bain lui confèrent - à raison - une belle visibilité.

Mais c'est surtout grâce à son spectacle Élément perturbateur que ce trublion de l'humour trouve sa place aux côtés des meilleurs humoristes actuels. Et c'est donc en tout logique qu'Alban Ivanov viendra faire rire les Champardennais le 5 février prochain au Capitole de Châlons-en-Champagne dès 20h30.

L'occasion, pour les spectateurs, de découvrir Vedette, le nouveau spectacle de l'humoriste. Préparez-vous à vous tordre de rire !

France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places alors n'attendez plus et contactez-nous au 0.809.400.500 (prix d'un appel local) dès qu'un animateur en parle à l'antenne !