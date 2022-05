🎁 Cette semaine, gagnez votre séjour au Parc Animalier de Sainte-Croix à Rhodes (57) 🎁

SituĂ© en Lorraine, le Parc Animalier de Sainte-Croix est au cƓur du Pays des Étangs, en Moselle. Avec plus de 350 000 visiteurs par an, Sainte-Croix est devenu en 40 ans une rĂ©fĂ©rence en France et en Europe pour la prĂ©sentation de la faune europĂ©enne et des espĂšces mondiales menacĂ©es.

Passion, convictions, démarche

Dans un Ă©crin de verdure de 120 hectares, 4 sentiers de dĂ©couverte vous emmĂšnent Ă la rencontre de plus de 1 500 animaux, issus de 100 espĂšces, vivant en semi-libertĂ©. Ours, cerfs, lynx, gloutons, lĂ©muriens, pandas roux et plusieurs meutes de loups n’auront plus aucun secret pour vous !

ExpĂ©rience unique et plaisirs essentiels de la nature, Sainte-Croix vous rĂ©serve d’inoubliables tĂȘte-Ă -tĂȘte avec une meute de loups gris d’Europe, de loups noirs « timberwolf », de loups blancs arctiques, ou des ours noirs, mais aussi un rĂ©veil face Ă une harde de cerfs et biches en semi-libertĂ© vivant sur 30 ha. de plaine. Prenez de la hauteur pour observer et Ă©couter depuis la cime des arbres les habitants de nos forĂȘts
 !

Quarante ans aprĂšs son ouverture, le Parc Animalier de Sainte-Croix est aujourd’hui le 1er Parc de Faune EuropĂ©enne en France, tant par sa frĂ©quentation (3 millions de visiteurs depuis 1980 – record de frĂ©quentation en 2019 avec plus de 350 000 visiteurs) que pour son rĂŽle de pionnier dans ce domaine.

Sainte-Croix : 1er Parc animalier Ă©colabellisĂ© d’Europe pour son offre de sĂ©jours nature

L’Écolabel EuropĂ©en garantit que le Parc Animalier, en tant que lieu de sĂ©jours nature d’exception, contribue activement Ă l’utilisation de sources d’énergies renouvelables, aux Ă©conomies d’eau et d’énergie, ainsi qu’à la protection de la biodiversitĂ©. Depuis 2019, les Lodges nature et les restaurants du Parc sont certifiĂ©s par l’Écolabel europĂ©en «Services d’hĂ©bergement touristique». Les nouveaux hĂ©bergements face aux cerfs et aux loups sont Ă©galement conçus dans l’objectif de rĂ©pondre aux exigences environnementales que Sainte-Croix s’est fixĂ©es.

Sainte-Croix : bien plus qu'un parc ! 🌍

Le Parc Animalier de Sainte-Croix, c'est aussi une philosophie et du sens : 120 hectares de nature préservée, 1500 animaux en semi-liberté, 130 espÚces sauvages et domestiques, et un engagement renforcé pour la biodiversité qui se traduit par exemple dans quelques-unes des nouveautés 2022 pour réduire notre emprunte environnementale :

- de nouveaux lodges éco-labellisés

- la découverte de nouvelles saveurs, bios et locales

- une nouvelle façon de cultiver la terre

Cela fait 42 ans que le Parc Animalier de Sainte-Croix et son Ă©cosystĂšme sont engagĂ©s pour la nature. Ce parti pris en faveur de la biodiversitĂ© se dĂ©cline Ă©galement avec le soutien de diffĂ©rentes organisations dĂ©diĂ©es Ă la conservation, l’organisation d’évĂ©nements Ă dessein : sensibiliser le grand public Ă la cause environnementale.

Le nouveau potager et jardin Mandala de 1 600 mÂČ : une autre façon de cultiver la terre

Sainte-Croix, c'est des animaux... mais pas que ! En effet, le Parc Animalier dĂ©veloppe un projet innovant de maraĂźchage avec 1600 mÂČ de cultures. Cet espace dĂ©diĂ© aux cultures bios et rĂ©gionales est Ă©galement un lieu de pĂ©dagogie et de mĂ©diation au cƓur du Parc. Dans une logique de circuit court, ces cultures servent notamment Ă fournir le nouveau restaurant en denrĂ©es alimentaires fraĂźches. Toujours dans l'idĂ©e de reconnecter l’homme Ă la terre, ce projet agricole est aussi le moyen idĂ©al de sensibiliser les visiteurs sur la nĂ©cessitĂ© de retrouver "le bon sens paysan".

Cinq univers de Lodges Nature đŸșđŸ»

Pour prolonger votre visite, 46 Lodges Nature vous permettent de vivre une expĂ©rience unique : dormir au cƓur d’un grand parc animalier au plus prĂšs des animaux sauvages.

InstallĂ©s sur pilotis, les pieds dans l’eau face Ă la grande plaine peuplĂ©e par les bisons d’AmĂ©rique et les ours noirs, les 17 lodges de la RiviĂšre de l'Ours Noir permettent d’accueillir chacun 5 personnes.

Vivez un séjour comme nulle part ailleurs - © Parc Animalier Sainte-Croix

🎁🎁 Gagnez votre sĂ©jour ! 🎁🎁

Le Parc Animalier Sainte-Croix, à Rhodes, c'est :

35 Lodges Nature alliant prestations haut de gamme et engagements Ă©cologiques

1 hĂŽtel nature d’exception de 11 chambres « la Grange aux coyotes »

5 thématiques pour des séjours uniques

Des formules en demi-pension ou en pension complĂšte (selon calendrier)

Un parc au cƓur du Parc Naturel RĂ©gional de Lorraine, Ă 1h de Nancy, Metz et Strasbourg

Les Lodges de la riviĂšre de l'ours noir

France Bleu Besançon vous offre votre sĂ©jour complet : une nuit dans un Lodge RiviĂšre de l’Ours Noir du Parc Animalier de Sainte-Croix, valable pour 2 adultes (+ 12 ans) et 2 enfants (3-11 ans) sur la saison 2022 (selon calendrier d’ouverture et disponibilitĂ©s en cours,  hors samedis et jours fĂ©riĂ©s), avec accĂšs au parc sur les 2 jours + dĂźners (hors boissons) et petits dĂ©jeuners dans un des restaurants du parc.