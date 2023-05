Cette semaine, gagnez votre séjour au Parc Animalier de Sainte-Croix à Rhodes (57)

Sainte-Croix : réserve naturelle d'émotions

Classé parmi les 5 plus beaux parcs et zoos d’Europe et élu deux fois parc animalier et zoo préféré des Français, Sainte-Croix propose à ses visiteurs depuis plus de 40 ans une rencontre inédite au plus près de 1 500 animaux sauvages vivant en semi-liberté au cœur de 120 ha de nature préservée.

ⓘ Publicité

2023 : l'année du loup

Une nouvelle meute de loups blancs sur un nouveau territoire réaménagé et un nouveau point d’observation.

Trois nouveaux Yukon Lodges face à une meute de loups noirs.

Les Entretiens et Trophées de la biodiversité du Grand Est (du 2 au 4 juin 2023)

Quatre nouveaux Lodges d’Amarok face à une meute de loups blancs.

L’année du loup avec de nombreux temps forts sur toute la saison (expositions, animations, conférences…).

Découvrez l’intégralité des nouveautés du Parc Animalier de Sainte-Croix autour du loup !

Le loup gris, emblème du Parc Animalier des Sainte-Croix

Passion, convictions, démarche

Dans un écrin de verdure de 120 hectares, 4 sentiers de découverte vous emmènent à la rencontre de plus de 1 500 animaux, issus de 100 espèces, vivant en semi-liberté. Ours, cerfs, lynx, gloutons, lémuriens, pandas roux et plusieurs meutes de loups n’auront plus aucun secret pour vous !

Expérience unique et plaisirs essentiels de la nature, Sainte-Croix vous réserve d’inoubliables tête-à-tête avec une meute de loups gris d’Europe, de loups noirs « timberwolf », de loups blancs arctiques, ou des ours noirs, mais aussi un réveil face à une harde de cerfs et biches en semi-liberté vivant sur 30 ha. de plaine. Prenez de la hauteur pour observer et écouter depuis la cime des arbres les habitants de nos forêts… !

Quarante ans après son ouverture, le Parc Animalier de Sainte-Croix est aujourd’hui le 1er Parc de Faune Européenne en France, tant par sa fréquentation (3 millions de visiteurs depuis 1980 – record de fréquentation en 2019 avec plus de 350 000 visiteurs) que pour son rôle de pionnier dans ce domaine.

Sainte-Croix : 1er Parc animalier écolabellisé d’Europe pour son offre de séjours nature

L’Écolabel Européen garantit que le Parc Animalier, en tant que lieu de séjours nature d’exception, contribue activement à l’utilisation de sources d’énergies renouvelables, aux économies d’eau et d’énergie, ainsi qu’à la protection de la biodiversité. Depuis 2019, les Lodges nature et les restaurants du Parc sont certifiés par l’Écolabel européen «Services d’hébergement touristique». Les nouveaux hébergements face aux cerfs et aux loups sont également conçus dans l’objectif de répondre aux exigences environnementales que Sainte-Croix s’est fixées.

Sainte-Croix : bien plus qu'un parc ! 🌍

Le Parc Animalier de Sainte-Croix , c'est aussi une philosophie et du sens : 120 hectares de nature préservée, 1500 animaux en semi-liberté, 130 espèces sauvages et domestiques, et un engagement renforcé pour la biodiversité et pour réduire notre emprunte environnementale :

- de nouveaux lodges éco-labellisés

- la découverte de nouvelles saveurs, bios et locales

- une nouvelle façon de cultiver la terre

Cela fait 43 ans que le Parc Animalier de Sainte-Croix et son écosystème sont engagés pour la nature. Ce parti pris en faveur de la biodiversité se décline également avec le soutien de différentes organisations dédiées à la conservation, l’organisation d’événements à dessein : sensibiliser le grand public à la cause environnementale.

Le potager et jardin Mandala de 1 600 m² : une autre façon de cultiver la terre

Sainte-Croix, c'est des animaux... mais pas que ! En effet, le Parc Animalier a développé un projet innovant de maraîchage avec 1600 m² de cultures. Cet espace dédié aux cultures bios et régionales est également un lieu de pédagogie et de médiation au cœur du Parc. Dans une logique de circuit court, ces cultures servent notamment à fournir le nouveau restaurant en denrées alimentaires fraîches. Toujours dans l'idée de reconnecter l’homme à la terre, ce projet agricole est aussi le moyen idéal de sensibiliser les visiteurs sur la nécessité de retrouver "le bon sens paysan".

Cinq univers de Lodges Nature 🐺🐻

Pour prolonger votre visite, 46 Lodges Nature vous permettent de vivre une expérience unique : dormir au cœur d’un grand parc animalier au plus près des animaux sauvages.

Installés sur pilotis, les pieds dans l’eau face à la grande plaine peuplée par les bisons d’Amérique et les ours noirs, les 17 lodges de la Rivière de l'Ours Noir permettent d’accueillir chacun 5 personnes.

Grange aux coyotes

🎁🎁 Gagnez votre séjour ! 🎁🎁

Le Parc Animalier Sainte-Croix, à Rhodes, c'est :

De nombreuses Lodges Nature alliant prestations haut de gamme et engagements écologiques

1 hôtel nature d’exception de 11 chambres « la Grange aux coyotes »

5 thématiques pour des séjours uniques

Des formules en demi-pension ou en pension complète (selon calendrier)

Un parc au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine, à 1h de Nancy, Metz et Strasbourg

France Bleu Besançon vous offre votre séjour complet : une nuit dans un Lodge Rivière de l’Ours Noir du Parc Animalier de Sainte-Croix , valable pour 2 adultes (+ 12 ans) et 2 enfants (3-11 ans) sur la saison 2023 (selon calendrier d’ouverture et disponibilités en cours, hors samedis et jours fériés), avec accès au parc sur les 2 jours + dîners (hors boissons) et petits déjeuners dans un des restaurants du parc.

Lodges des Ours - © Magaux c