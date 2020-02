Cette semaine gagnez votre séjour Thalasso dans le Normandie quiz

Cette semaine dans le Normandie Quiz avec pascal vaillant sur France Bleu Normandie entre 11h et midi, nous offrons votre séjour thalasso pour 2 personnes au sein du complexe thalazur de Cabourg, valable pendant un an, hors week end et jours fériés.

Au programme : Une nuitée en chambre double et ½ pension.

3 soins Thalasso découverte dont un modelage.

Libre accès à l’espace marin.

L'occasion aussi de partir sur les pas de Marcel Proust, de découvrir Cabourg et sa plage aux Romantiques. Station balnéaire chargée d’histoire, Cabourg vous séduira par son atmosphère «belle époque» et ses admirables villas à l’architecture anglo-normande. Le complexe Thalazur Cabourg, Thalassothérapie & Spa et l'hôtel Les bains de Cabourg en Normandie, est idéalement placé au cœur de la station balnéaire.

Bonne chance.