Cette semaine, le Normandie quiz vous offre votre enceinte intelligente et connectée.

Jouez cette semaine au Normandie quiz sur France Bleu Normandie entre 11h et midi, réalisez le meilleur score et repartez avec votre enceinte intelligente Home Speaker de la marque BOSE.

Cette semaine dans le Normandie quiz avec Pascal Vaillant entre 11h et midi sur France Bleu, nous vous offrons l'enceinte Portable home Speaker de la marque BOSE.

Vous pourrez l’utiliser comme enceinte intelligente, grâce au WIFI. Avec l’Assistant G Alexa intégrés, vous pourrez, parlez et commandez votre musique préférée. Vous pourrez écouter, via internet, France Bleu, des podcasts ou des livres audio, mais aussi entendre les prévisions météorologiques, envoyer des messages, paramétrer des minuteries, compléter des listes de tâches et même contrôler des accessoires de domotique intelligents. Hors de portée du Wi-Fi, vous pourrez la contrôler comme toute autre enceinte portable, à l’aide de votre téléphone ou de votre tablette, via une connexion Bluetooth, et écouter tous les morceaux stockés sur votre appareil.

Au programme, un son ample à 360 degrés, un objet robuste et résistant aux projections d’eau, jusqu’à 12 heures d’autonomie par cycle de charge, contrôle vocal intégré, connexion WI-FI et Bluetooth.

Au quotidien pour le meilleur score, une boite de jeu "Défi Normandie" conçue en pays de Caux et éditée par la société Récréadim.

Bonne chance à tous.