Cette semaine, découvrez les cadeaux que nous vous réservons ...

Cette semaine nous vous offrons :

Des Pass Famille pour profiter en famille de ce lieu unique et 100 % naturel à Beaune Côté Plage à Montagny les Beaune

Des entrées pour le Parc de l'Auxois à Arnay sous Vitteaux

Des entrées pour un parcours accrobranche au Parc Evasion de Curley, situé entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Différents parcours sont proposés, certains dès 3 ans, d'autres, à partir de 8 ans

Des entrées pour le MuséoParc Alésia, situé à Alise Sainte Reine , pédagogique et ludique, le MuséoParc Alésia s’adresse aux petits comme aux grands. Un endroit emblématique à découvrir !

Des places de cinéma pour la comédie "La très très grande classe" à l'affiche le mercredi 10 août au cinéma Pathé de Dijon et au cinéma Cap Vert de Quetigny ,vous pourrez choisir le jour, la séance de votre choix ainsi que le cinéma.

Des places de cinéma pour l'avant-première "De l'autre côté du ciel" le dimanche 14 août au cinéma CGR à Beaune à 11h

Des places pour le match DFCO/CAEN le samedi 13 août à 19h au stade Gaston Gérard à Dijon

DFCO/CAEN © Maxppp - POYER VINCENT

Des Pass Week-end le samedi 20 et dimanche 21 août à l'occasion du Championnat de France d'Autocross et de Sprintcar à Is sur Tille

Des places de cinéma pour l'avant-première "La dégustation" le jeudi 18 août au cinéma CGR à Beaune à 19h45 une dégustation sera proposée après la projection

Entre 11h et 12h dans Côté jeu au 0805 805 290 répondez à nos questions et repartez avec de magnifiques paniers garnis : des nonnettes Mulot et Petitjean, Epoisse de lafromagerie Gaugry, démonstration de cavage de truffes et dégustation avecl'Or des Valois, des Griottines des Distelleries Peureux et d'autres produits..

Produits du terroir

Jouez avec nous au 03 80 42 15 15 et entre 11h et 12h au 0805 805 290