🎁 Cette semaine, gagnez votre séjour de rêve à Arc-et-Senans pour vivre une expérience unique 🍽🛏🏛

À l'occasion de l'ouverture du Cercle Immense de la Saline Royale d'Arc-et-Senans ce prochain samedi 4 juin, mais aussi des ApĂ©ros avec V.U.E. (Valeur Universelle Exceptionnelle) dans les sites UNESCO de Bourgogne-Franche-ComtĂ© pour les 50 ans du patrimoine Mondial des vendredis de juin (les 3, 10, 17 et 24 juin), France Bleu Besançon vous offre un week-end comme jamais vous n'en avez vĂ©cu !

La Saline Royale en configuration Grand Cercle : une premiĂšre sur un site UNESCO !

Dormez au cƓur d'un Monument Historique

SituĂ© Ă Arc-et-Senans, entre Doubs et Jura, au sein mĂȘme de La Saline Royale, l’HĂŽtel de la Saline Royale vous offre le privilĂšge de sĂ©journer dans l'univers et le dĂ©cor d'un Monument Historique classĂ© au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous pourrez ainsi Ă©galement dĂ©couvrir librement ses expositions temporaires et permanentes sans supplĂ©ment, parcourir les jardins illuminĂ©s le soir pendant le Festival des Jardins de juin Ă octobre et profiter – en immersion – de sa programmation culturelle en soirĂ©e. Une expĂ©rience Ă vivre dans un vĂ©ritable lieu d’échanges.

La Saline Royale, entre chien et... Loue !

L'hĂŽtel de La Saline Royale

L’HĂŽtel de la Saline Royale, situĂ© au cƓur du site historique inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, dispose de 31 chambres classĂ©es 3 Ă©toiles totalement revisitĂ©es par le cĂ©lĂšbre designer Jean-Michel Wilmotte et dĂ©corĂ©es par l’architecte et auteur de bande-dessinĂ©es Damien Cabiron. Ces artistes travaillent en totale rĂ©sonnance avec la volontĂ© originelle du crĂ©ateur de la Saline – Claude-Nicolas Ledoux – qui avait souhaitĂ© une architecture "aussi pure que celle du soleil dans sa course".

Les 31 chambres sont rĂ©parties dans 3 des bĂątiments du monument : Les Gardes (ancien poste de Garde), les Berniers Ouest (ancien lieu de logement des ouvriers) et la Gabelle (ancien bĂątiment administratif chargĂ© de la perception de l’impĂŽt sur le Sel).

L’HĂŽtel de la Saline Royale propose des chambres individuelles, doubles, twins et triples Ă©quipĂ©es d’une salle de bain privative (avec douche ou baignoire), un coin bureau, wi-fi libre d’accĂšs, chauffage, tĂ©lĂ©phone.

L'une des 31 chambres 3* de l'HÎtel de La Saline Royale - © Saline Royale d'Arc-et-Senans

Le Relais d'Arc-et-Senans : une table magique

Le Relais d'Arc-et-Senans n'est pas un restaurant comme les autres. Membre du CollÚge Culinaire de France depuis 2018, l'établissement est aussi une magnifique bùtisse du XVIÚme siÚcle posée en plein centre de la petite cité.

Un cadre authentique, chaleureux, mĂȘlant bois, pierre et mĂ©tal, pour encore mieux sublimer la surprenante cuisine du chef.

Éric et ValĂ©rie Maringue vous y accueillent pour un plaisir sur-mesure, entre pierres de taille, tomette de Bourgogne, poutres en bois et voilures chatoyantes et dĂ©licates, pour multiplier votre sentiment de bien-ĂȘtre et d’intimitĂ©.

Le Relais d'Arc-et-Senans : une adresse magique pour découvrir la Franche-Comté façon chef !

Une cuisine made in circuit court, entre convictions et bonheur du bon, entre saveurs et Ă©tonnement :

Eric Maringue, chef du Relais d’Arc-et-Senans, vous propose tout au long de l’annĂ©e avec son Ă©pouse ValĂ©rie, une carte et des menus aussi variĂ©s qu'Ă©tonnants.

Travaillant en grande partie des produits de la rĂ©gion, la cuisine d’Eric Maringue associe produits du terroir et saveurs fraĂźches du marchĂ©, pour le plus grand bonheur de vos papilles. Bien entendu, les produits saisonniers phares, tels que les grenouilles (en saison) sont toujours prĂ©sents sur la carte et n’attendent que vous.

La cuisine d'Éric Maringue : l'autre atout d'Arc-et-Senans !

Ambiance chaleureuse et Ă©motion, Le Relais d’Arc-et-Senans vous propose deux salles de restaurant :

La grande piĂšce dispose d’un espace cheminĂ©e au cƓur duquel se trouve un insert oĂč flambe un feu de bois en hiver, apportant une touche champĂȘtre et chaleureuse Ă vos repas.

Pour un dĂźner plus intime, la petite salle sera parfaite, toujours avec son ambiance faite de pierre et de bois.

Et tout au long de l’annĂ©e, ValĂ©rie prend le soin de joliment dĂ©corer le Relais d’Arc-et-Senans, suivant les saisons, pour rendre votre sĂ©jour le plus agrĂ©able possible.

La terrasse du Relais d'Arc-et-Senans, pour des bonheurs de saison !

