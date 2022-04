Chasse aux œufs Dino-Zoo

Jusqu'au 1er mai prochain, le parc Dino-Zoo accueille la plus grande chasse aux œufs de Pâques de la région !

Depuis 1992, le parc à thème de dinosaures Dino-Zoo divertit petits et grands dans un cadre naturel exceptionnel. Le long d’un parcours de 2,5 km, découvrez une centaine de dinosaures, pterosaures et autres reptiles de la préhistoire. Une sonorisation d’ambiance vous plonge au coeur du jurassique.

Le milieu dans lequel ils vivaient est respecté et autant que faire ce peut, la végétation recréée. Une grande importance a été accordée au paysage : clairières, sous-bois, cascades, plans d’eau, rochers, ruisseaux, forêts...

La priorité est donnée aux animaux préhistoriques européens dont le plus représentatif est le platéosaure, le plus ancien connu en France et le plus grand de son époque dont les restes fossiles ont été retrouvés dans les Montagnes du Jura.

Le parcours est jalonné de panneaux explicatifs traduits en anglais, allemand et hollandais. Parc ludique et pédagogique situé en Bourgogne Franche-Comté, le Dino-Zoo propose des animations préhistoriques et paléontologiques et des attractions pour enfants. Notre parc de loisirs préhistorique ajoute chaque année de nouveaux modèles de dinosaures pour le plus grand bonheur des enfants.

Sculptures en taille réelle

Découvrez l’essence même du parc dinosaures Dino-Zoo : le parcours dinosaures.

Mesurez-vous aux mastodontes dans un musée de dinosaures grandeur nature, en extérieur avec plus de 80 sculptures de dinosaures à taille réelle dans un cadre privilégié et verdoyant. Une sortie conviviale et pédagogique en compagnie de vos enfants ou de vos petits-enfants vous attend ! Découvrez nos sculptures de dinosaures les plus célèbres et les plus impressionnants, à taille réelle : Le tyrannosaurus-rex, Le diplodocus, Le mosasaurus, le tricératops ou le Le velociraptor…

Chaque dinosaure est accompagné d’un panneau descriptif et éducatif pour comprendre l’histoire des dinosaures et leur mode de vie : dinosaures carnivores ou dinosaures herbivores… vous saurez tout ! Une sortie éducative amusante et ludique pour les enfants qui pourront se comparer à la taille des dinosaures tout en apprenant sur leurs nouveaux animaux préférés. Plongez-vous dans l’ambiance de la préhistoire grâce à la sonorisation du parc.

Pour compléter le parcours dinosaures, visitez le parcours préhistoire, également jalonné de reproduction d’animaux à taille réelle et de personnages légendaires. Retrouvez tous nos panneaux explicatifs en français, anglais, allemand et hollandais.

Parc ludique

Le parcours dinosaures c’est aussi une balade dans un parc familial et un parc à thème ludique, dans la région Bourgogne Franche-Comté, dans le Doubs entre Besançon et Pontarlier. Les Montagnes du Jura sont marquées par l’histoire des dinosaures. C’est ici qu’ont été retrouvés les restes du plateosaurus et de nombreux fossiles datant de la préhistoire. La célèbre période géologique du Jurassique tient son nom du massif du Jura sur lequel ont été retrouvées les plus grosses empreintes fossiles de dinosaures.

parcours dinosaures, parcours préhistoire, attractions, événements et animations

Pour les 30 ans de Dino-Zoo découvrez deux nouveautés exceptionnelles: notre nouveau dinosaure gigantesque "Seismosaurus" ainsi que dix autres nouvelles sculptures de dinosaures qui rejoignent un nouveau parcours pédestre de 300 mètres.

Traversez le temps et venez explorez notre nouveau parcours de dinosaures à l'occasion des 30 ans de Dino-Zoo. L’expérience visiteurs est améliorée avec l'aménagement d'un nouveau sentier pédestre et ses dix nouveaux dinosaures ! Retrouvez ci dessous la liste de nos nouvelles espèces:

Le seismosaurus

Le ptéranodon

Triceratops

Neovenator

Kentrosaurus

Torvosaurus

Ornitholestes

Europasaurus

Dilophosaurus

Plateosaurus

Le seismosaurus : parmi les nouveaux emblèmes du parc

La plus grande réplique de dinosaure de France est dans la plaine du parc Dino-Zoo !

Une nouveauté gigantesque s'installe à Dino-Zoo pour les 30 ans du parc: Seismosaurus. Un dinosaure géant d'une longueur de 50 mètres. Ce « reptile qui fait trembler la terre » vivait pendant la période du jurassique supérieur et est à découvrir au plus vite. Ne loupez pas cet événement exceptionnel !