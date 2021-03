Chassez les Oeufs de Pâques de la Maison Le Daniel sur France Bleu Armorique

Cette semaine, Laurent Le Daniel, meilleur ouvrier de France, vous régale avec son oeuf rocher de Pâques. À gagner à 6h20 et 7h20 en jouant à Chrono Caféine

Les cloches arrivent ! Grâce à la Maison Le Daniel, Pâques 2021 sera un pur régal.

Délicates, originales, et gourmandes, les créations de la Maison Le Daniel sont toujours un délice.

Le lapin de Pâques prépare ses tablettes - Maison Le Daniel

Laurent Le Daniel, Meilleur Ouvrier de France, et ses équipes vous accueillent dans les 5 boutiques du bassin rennais :

- trois à Rennes, boutique des Halles et boutique des Lices au centre-ville, et le Kiosque au Centre Cial Alma*)

- à Saint Grégoire (Petit Quartier Gourmand au Centre Commercial Grand Quartier)

- à Saint-Jacques-de-la-Lande (boutique du Laboratoire).

L'équipe des différentes boutiques de la Maison Le Daniel - MLG Photographe

L'oeuf rocher de Pâques, avec ses amandes et noisettes grillées, garni de fritures, n'attend plus que vos papilles pour être dégusté. Gagnez-le chaque matin en jouant à Chrono Caféine à 6h20 et 7h20.

*actuellement fermé suite aux annonces gouvernementales