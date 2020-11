Chaussettes/Collants/Socquettes : gagnez le pack de la marque rennaise Estampille sur France Bleu Armorique

Chaque matin cette semaine, jouez à Chrono Caféine à 6h20 et 7h20 et habillez vos pieds d'un peu de Bretagne

Les chaussettes et socquettes "à la mer" de chez Estampille

Bonnet, pull marin, ciré... La Bretagne se porte de la tête aux pieds. La marque Estampille, basée à Rennes, a choisi de vous réchauffer les pattes cet hiver !

Pour hommes, femmes et enfants, découvrez les modèles bretons et marins des chaussettes Estampille et de leurs petites soeurs, les socquettes.

Le modèle "Socquettes entre amis" - Estampille

Leur particularité : elles sont fabriquées à partir de matières recyclées pour minimiser l'empreinte écologique. Au lieu de 500 litres d'eau pour la production d'une paire de chaussettes conventionnelle, c'est moins de 5 litres avec Estampille !

Même constat pour ses collants : ils sont tricotés avec du nilit ecocare, du nylon recyclé, ce qui permet de réduire de 55% l'énergie nécessaire pour les produire.

Les collants semi-opaques - Estampille

Cette semaine, c'est le pack complet que vous gagnez en jouant à Chrono Caféine : quatre bonnes réponses en moins d'une minute et vous repartez avec des paires de collants, chaussettes et socquettes d'Estampille.

Faites chauffer votre cafetière à 6h20 et 7h20 sur France Bleu Armorique.