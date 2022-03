Circuit Bleu – Côté Jeu "Percée du Vin Jaune" : gagnez un incroyable séjour Vins et Gastronomie dans le Jura !

Cette semaine, jouez du lundi au vendredi 11h - 12h, et remportez votre séjour "Vins et Gastronomie dans le Jura" ! Circuit Bleu - Côté Jeu vous réserve un merveilleux week-end XXL – 3 jours et 2 nuits all inclusive et 100% privilégiés – au cœur de ce qui se fait de mieux en saveurs et terroirs.

24e édition de la Percée du Vin Jaune : le retour des festivités

Célébrée officiellement depuis 25 ans, la Percée du Vin Jaune est l’incontournable des amateurs du nectar jurassien. Itinérante, la Percée réunit chaque année des dizaines de milliers de visiteurs sur plusieurs jours dans une ambiance joyeuse et conviviale. Elle rassemble notamment une cinquantaine de producteurs présents pour partager leurs secrets de fabrication et leurs produits, mais aussi des restaurateurs, des musiciens et évidemment les Ambassadeurs du Vin Jaune, gardiens des traditions de la fête.

Percée du Vin Jaune 2022 : nouveautés

Après une édition annulée, il est temps pour la Percée du Vin Jaune de faire son grand retour, en posant ses valises – et ses tonneaux – à Cramans, du 1er au 3 avril 2022 !

En plus des réjouissances traditionnelles et d'un programme plus fourni que jamais, un nouvel événement vous attend : la Soirée Prestige (sur présentation d'un pass) : accessible uniquement sur réservation, elle permet un accès privilégié au site, et donne également droit à 3 dégustations d’une heure dans 3 domaines différents, le tout accompagné de produits régionaux.

Défilé, clavelinage, ouverture des caveaux, vente aux enchères de vieux millésimes et concours de cuisine sont aussi de retour pour tous les visiteurs !

Laurent Gerra, parrain de la 24e Percée du Vin Jaune

À chaque année son parrain : l’humoriste et imitateur Laurent Gerra est ainsi le parrain de cette 24e édition.

L'imitateur – bon-vivant 100% assumé – qui aura le rôle de percer le tonneau de vin jaune, et ainsi l’honneur de distribuer le millésime 2015, peut se réclamer d'une multiple légitimité : natif de Bourg-en-Bresse – cité voisine –la cité, l’imitateur a toujours également revendiqué des racines dans le sud du Jura – le pays de son enfance – d’où sa mère, Nicole, est originaire, et où son oncle possède un lopin de vigne.

France Bleu Besançon, au plus près de la région dans toutes ses définitions !

France Bleu Besançon vous invite à flirter avec le divin

Vous êtes amateur ou passionné de vin, cette escapade est faite pour vous !

Confortablement installé en hôtel***, situé dans un ancien Relais de Poste du XVIIème siècle au cœur du vignoble jurassien, sur la route des vins, vous découvrirez les saveurs gourmandes de la gastronomie aux accents du Jura, avec des notes originales et inventives, mises en valeur par une belle cave.

Lors de ce séjour, vous pourrez rayonner dans le vignoble en explorant les villages de Château-Chalon, Baume-les-Messieurs et Arlay. Vous dégusterez les différents cépages de vins du Jura. Nous vous avons sélectionné une cave où le viticulteur travaille en Biodynamie. Il saura vous faire partager sa passion !

Votre séjour "Vins et Gastronomie du Jura" passera forcément par Château-Chalon

Un séjour comme on en rêve

Table gastronomique raffinée, menus gourmands et plaisir, visites sur mesure, confort d'une chambre dans un cadre contemporain haut de gamme, votre route traversera les capitales du Jaune et du Paille. Château-Chalon, Arlay et son Château réputé le plus ancien château-vignoble de France, mais encore et aussi l'incontournable Baume-les-Messieurs, pour vivre l'intensité d'un décor griffé par la vigne et lacéré par les reculées !

Le Jura dans tous ses plaisirs de saveurs, de partage et de convivialité

