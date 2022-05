🎁 Circuit Bleu - Côté Jeu : gagnez votre Box Fondue famille et amis ! 🎁

Jouez dans notre Circuit Bleu - CÎté Jeu du lundi au vendredi de 11h à 12h, et remportez votre Box Fondue famille et amis ! France Bleu Besançon a décidé de vous gùter à l'occasion des Rendez-vous du Comté !

Le Comté conte son histoire

Les origines du ComtĂ©Â

Le fromage prĂ©fĂ©rĂ© des français conte son histoire, qui dĂ©bute au 11ᔉ siĂšcle, Ă l’occasion des rendez-vous du ComtĂ©. Une histoire issue d’un vĂ©ritable savoir-faire et une tradition millĂ©naire fidĂšlement prĂ©servĂ©e qui ne fait que de se moderniser sans disparaĂźtre.Â

Le ComtĂ© est un fromage Ă pĂąte pressĂ©e cuite au lait cru, originaire du Massif du Jura. Il est l’un des premiers fromages français Ă disposer d’une AOC - Appellation d’Origine ContrĂŽlĂ©e - depuis 1958 ainsi que d’une AOP - Appellation d’origine ProtĂ©gĂ©e - depuis 1996. Aujourd’hui, il est quotidiennement produit dans 140 fruitiĂšres en Franche-ComtĂ©.

La fabrication du Comté

La production de ce fromage nĂ©cessite une quantitĂ© importante de lait, soit 400 litres pour l’obtention d’une meule pesant environ 40 kg. Le lait utilisĂ© pour la fabrication du ComtĂ© provient des races MontbĂ©liarde, Simmental Française et Pie Rouge de l’Est. Exclusivement nourries dans les pĂąturages de la zone AOP, elles consomment de l’herbe en Ă©tĂ© et du foin en hiver.Â

Les arĂŽmes du ComtĂ© varient en fonction de l’époque de l’annĂ©e Ă laquelle son lait a Ă©tĂ© produit, de sa rĂ©gion de production, du savoir-faire du fromager et de sa durĂ©e d’affinage. Sa maturation en cave dure 4 mois minimum, et peut atteindre jusqu’à 24 mois voire davantage ! Le ComtĂ© se rĂ©vĂšle ĂȘtre un fromage d’exception grĂące Ă la diversitĂ© des facteurs de production.Â

Comté AOP dévoile ses secrets les mieux gardés

Comté AOP vous ouvre ses portes

Du 5 au 8 mai 2022, Les Rendez-vous du ComtĂ© mobilise toute la filiĂšre pour vous proposer quatre belles journĂ©es de partage, de dĂ©couverte rythmĂ©es par des dĂ©gustations, de randonnĂ©es, de visites de fermes, de fruitiĂšres et de caves d’affinage. De l’agriculteur Ă l’affineur en passant par les fruitiĂšres et les lieux de formation, c’est l’ensemble de la filiĂšre qui se dĂ©voile grĂące Ă celles et ceux qui l’animent. Ses lieux mystĂ©rieux ouvrent enfin leurs portes pour le plaisir de toute la famille !Â

Une belle occasion de rĂ©pondre Ă toutes vos questions sur le ComtĂ©, son mode de production, ses modes de consommation  mais encore ses valeurs nutritionnelles.Â

Plus de la moitiĂ© des sites des Routes du ComtĂ© sont mobilisĂ©s Ă travers plus de 150 Ă©vĂ©nements pour partager ensemble la passion du goĂ»t, du terroir et d’un savoir-faire unique.Â

Découvrez le Comté avec les producteurs !

Pour accĂ©der aux activitĂ©s, il vous suffit de rĂ©server Ă l’adresse mail suivante : rendezvousducomte@orange.fr.Â

La programmation complĂšte est directement disponible sur le site Les Rendez-vous du ComtĂ©.Â

