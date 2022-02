Circuit Bleu – Côté Jeu : gagnez votre séjour 4 personnes à Métabief, bonheur all inclusive !

Métabief-Mont d'Or : le kif !

Métabief-Mont d'Or, c'est évidemment une station de ski des Montagnes du Jura, qui rassemble six villages : Les Hôpitaux-Vieux, Les Hôpitaux-Neufs, Jougne, Les Longevilles-Mont d'Or, Rochejean et bien-sûr Métabief ! Métabief, c'est ainsi tous les bonheurs de la moyenne montagne, des loisirs de plein air comme des plaisirs de la table, du patrimoine, des paysages ou de l'art de vivre !

Le ski : un des bonheurs de Métabief ! - ©Thuria

Ski et activités

Le domaine alpin de Métabief-Mont d'Or relie 37 km de pistes tous niveaux sur 3 secteurs : Métabief, Superlongevilles et Piquemiette, adossés à différents versants du Mont d'Or et du Morond, de 900 à 1423m d'altitude.

Métabief rime aussi avec multi-activités : ski nordique, raquettes, biathlon, ski de fond, backcountry, ski-joëring, luge et bouée d'hiver, spéléo d'hiver, cascade de glace, ou encore 2 roues d'hiver ou trottinette électrique.

Et le territoire est aussi pays de patrimoine, naturel ou gastronomique !

Aqua2lacs, à Malbuisson - ©lynko

Jouez et remportez votre séjour !

Votre séjour ski et multi-activités :

- 1 location pour 1 week-end (2 nuits) pour 4 personnes au camping*** Le Miroir des Hôpitaux-Neufs

- 4 forfaits journée à la station de ski alpin de Métabief

- 4 entrées pour visiter les caves d’affinage de Comté du Fort de Saint-Antoine

- 4 entrées à la piscine Aqua2Lacs de Malbuisson

Pour un fantastique week-end en famille à Métabief, dans le Haut-Doubs, du ski, de la découverte et de la détente, c'est tout simple : jouez chaque jour de cette semaine, de 11h à 12h !

les caves d'affinage du Comté Marcel Petite, au Fort Saint-Antoine - ©a. galdin