🎁 Circuit Bleu - Côté Jeu : les couleurs de l'hiver et la magie des fêtes à Europa-Park ! 🎢🎄🌟❄

Du 22 au 26 novembre, France Bleu Besançon vous offre – Ă vous et vos proches – votre journĂ©e magique Ă Europa-Park ! Si les sensations sont toujours aussi fortes, l'ambiance est Ă©videmment toute particuliĂšre : dĂ©cors, illuminations et autres animations participent Ă la fĂ©Ă©rie d'une pĂ©riode unique !

Bienvenue au pays des lumiĂšres qui brillent aussi dans les yeux

Tout au long de cette semaine – du lundi 22 au vendredi 26 novembre – France Bleu Besançon vous offre votre journĂ©e famille ou amis, voire les deux (!), dans les bonheurs de la saison Europa-Park.

Euro-Mir : des nacelles en rotation pour des sensations différentes !

Europa-Park : des attractions XXL pour des frissons sensationnL !

Europa-Park, c'est la quintessence du divertissement sensationnel sous toutes ses formes et puissances :

- vibrez aux émotions fortes d'une escapade décoiffante et vertigineuse, dans l'adrénaline et l'apesanteur, dévalant à 130 km/h et 4G les 73m de Silver Star

- laissez aller l'intrépide et écoutez l'enfant qui sommeille en vous en embarquant à bord du gigantesque "jouet en bois" Wodan Timburcoaster

- vivez les vrilles, loopings aux vitesses Ă©poustouflantes du Blue Fire Megacoaster

- laissez-vous transporter par les effets spéciaux du voyage indoor avec Arthur à travers le Royaume des Minimoys

- partagez les tourbillons du Grand Huit familial Pegasus

- envolez-vous pour le fantastique voyage dans les paysages de Voletarium

- découvrez les nouveautés, la réalité bluffante du monde virtuel et l'expérience VR de YULLBE GO

Europa-Park : un "un(h)ivers" magique pour les fĂȘtes !

Spectacles fantastiques et dĂ©lices d'hiver dans des allĂ©es Ă©clairĂ©es par des milliers de guirlandes lumineuses, jalonnĂ©es de 3 000 sapins de NoĂ«l issus de la rĂ©gion, ornĂ©s de 10 000 boules de NoĂ«l scintillantes. Un marchĂ© de NoĂ«l festif vous invite Ă flĂąner entre ses allĂ©es embaumĂ©es par les douces effluves du vin chaud et des amandes grillĂ©es. Des millions de lumiĂšres, des projections fĂ©eriques en 3D, 6 000 guirlandes et de nombreux feux de camp promettent des moments magiques pendant la saison hivernale d’Europa-Park.

Prenez place Ă bord d’Eurosat - CanCan Coaster et faites une escapade Ă travers la nuit parisienne ou dĂ©couvrez l’univers de « ValĂ©rian et la CitĂ© des Mille PlanĂštes » avec Eurosat Coastiality.

Dans le quartier autrichien, jeunes et moins jeunes peuvent se lancer dans une superbe expĂ©rience VR Ă bord d’Alpenexpress Coastiality. Les flibustiers pourront quant Ă eux embarquer pour une aventure trĂ©pidante Ă travers la jungle indonĂ©sienne dans l’attraction familiale rĂ©novĂ©e Pirates de Batavia. Et l’aire de jeux indoor du quartier espagnol « Le Monde des Merveilles Hivernales » ravira tout particuliĂšrement les petits explorateurs.

Les fĂȘtes : une saison propice Ă tous les bonheurs

Toute cette semaine, Circuit Bleu - CĂŽtĂ© Jeu vous offre votre journĂ©e en famille et/ou entre amis – pour 6 personnes ! – Ă Europa-Park !

