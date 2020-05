Circuits Courts en Touraine, le jeu Sidoké.

Le jeu de société Sidoké :

C’est un jeu de plateau, comme le Scrabble mais qu’avec des chiffres et des couleurs sur des tuiles en bois. Le « Scrabble des chiffres ».

De 2 à 4 joueurs.

Une partie dure de 30 à 40 minutes. À partir de 7 ans jusqu’à 99 ans (enfant, ado, adulte, mûr, très mûr).

Il faut aligner des tuiles pour réaliser des combinaisons et être le premier à se débarrasser de toutes ses tuiles et avoir le score le plus élevé pour remporter la partie. C’est un jeu palpitant, les joueurs veulent rejouer pour battre leur score. Tactique et simple à la fois, tout le monde adore.

Sidoké, le jeu tourangeau.

On peut le trouver à la Maison de la Presse (voyage au bout de l’écrit) 17 rue de la République à Loches et à la librairie La Caverne d’Annie Baba 10 rue du Commerce à Vouvray.

Et aussi en ligne sur sidoke.fr

Tarif 29.90 € TTC

La créatrice, Caroline Meunier, est installée à Chambourg sur Indre depuis 2011, elle est originaire du Sud-Ouest, née à Dax.

De formation gestionnaire (maîtrise en sciences de gestion), Caroline exerce un premier métier de mandataire de banques, en tant qu’indépendante, depuis 15 ans, spécialisée en regroupement de crédits. Ayant fait le tour du sujet et exerçant ce métier avec moins de passion qu’au départ, Caroline Meunier rêve de créer un produit de A à Z.

Voici son histoire :

« Un jour à l’approche de Noël 2017, je me suis retrouvée dans un rayon de jeux de société, je cherchais un jeu, un jeu qui me plairait…

Ensuite, j’ai repensé au jeu que j’aurais voulu trouver. Et voilà les souvenirs de soirées familiales à jouer sans fin avec les bons moments de joie et de rire ensemble.

J’ai défini ce que j’aimais dans un jeu : Des règles du jeu simples, de la stratégie, un peu de hasard, que tout le monde puisse jouer, intergénérationnel, des couleurs, du bois (zéro plastique), du simple, du beau…

J’ai ensuite fait des recherches sur les droits d’auteur et je me suis aperçue que les auteurs de jeu gagnaient des « clopinettes ». Des recherches sur les jeux qui ont eu beaucoup de succès, leur histoire et pourquoi tant de réussite. Des recherches aussi sur la législation sur les différences entre jeux : un vide juridique. Aucune loi indique pour qu’un jeu soit différent d’un autre il faut « x » différences. Mais un usage en cours. J’ai rencontré des éditeurs, des auteurs, des distributeurs au Festival de Cannes du jeu en février 2018, avec mon prototype brouillon en poche.

J’ai vite compris que pour garder ma liberté de création, je devais continuer ma route seule et être entourée de compétences pour le graphisme, le design, les photos, le site internet…

J’ai testé mon jeu à la bibliothèque de Chambourg sur Indre lors de portes ouvertes sur les jeux de société. Tout le monde voulait jouer à mon jeu et faisait la queue pour jouer à mon jeu et personne pour les autres jeux ! Tout le monde adorait !

Mais je remarquais quelques modifications à faire. Un autre test quelques mois plus tard, dans un EHPAD (où ma mère se trouvait de façon temporaire). Pareil, succès, tout le monde s’est agglutiné pour jouer, des sourires, des encouragements, c’est bien, où on peut l’acheter ? Vous êtes la nouvelle animatrice ?

Encore des tests, des améliorations…

Puis, la recherche du fabriquant, dépôt de la marque Sidoké en France, en Europe et en Suisse, puis dépôt du modèle en Europe. Site internet en place.

Voilà déjà 2 ans de travail à raison d’1 ou 2 jours par semaine. Un investissement de 25 000 € sur mon épargne personnelle. »

D’autres informations sont à voir sur sidoke.fr