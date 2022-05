Partez en spéléo avec France Bleu Cotentin !

Rendez-vous dans la vallée de Lyons sur Andelle dans l’Eure où Chris vous attend pour vous faire découvrir les profondeurs des grottes calcaires.

En plus d'un cadre grandiose, c'est l’endroit idéal pour débuter la spéléologie car le site est sec (pas d’évolution dans l’eau). Chris, votre guide, pratique la spéléo depuis une quinzaine d’années : il a emmené des milliers de personnes, de 5 à 90 ans ! On aime son punch, sa bonne humeur à toute épreuve et son ouverture d’esprit qui feront que vous ne verrez pas le temps passer.

Vous passerez ensuite la nuit dans la Villa Aliénor. Il y a 10 ans, cette maison est transformée en chambres d'hôtes. Elle est située au cœur de la vieille ville des Andelys face au Château Gaillard, construit par Richard Cœur de Lion, un site chargé d'histoire.

Passez la nuit dans une chambre confortable et coquette. - Villa Aliénor

Un espace soins et massages est aussi disponible ainsi qu'une boutique, dans laquelle Marie (la propriétaire des lieux) y sélectionne des produits 100% normands.

Modalités : Deux nuitées au sein de la Villa Aliénor (Eure) ainsi que 2 places valables 1 an pour l’expérience « Sortie en spéléo en bord de Seine ».