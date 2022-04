Partez pour un séjour convivial et gourmand dans une Ferme de l'Eure

Vous passerez la journée à Autheuil-Authouillet, dans l’Eure, à La Ferme des Isles qui vous ouvre ses portes pour un séjour «100 % nature » !

Au milieu d’un parc de 8 ha, vous ferez la connaissance des animaux de la ferme dont les ânes - La Ferme des Isles

Vous passerez la nuit dans une des 5 chambres, spacieuses et originales, alliant tradition et modernité de cette ferme réhabilitée en maison d'hôtes. Le petit plus : une piscine extérieure exclusivement réservée aux hôtes et chauffée en saison à deux pas.

Une décoration originale alliant bois et moderne. - Danielle Dumas

Vous apprendrez aussi à faire vos propres confitures avec Sophie et Claudette, qui vous livreront les secrets de fabrication pour les réussir et épater vos amis ou votre famille ! A la fin de l’atelier, vous repartez avec le fruit de votre travail. Ambiance conviviale et gourmande garanties !

Alors cela vous dit ? Pour tenter de remporter ce séjour, jouez en direct au 50 Chrono de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23.

Bonne chance à tous !

Modalités : Une nuit pour deux personnes à la Ferme des Isles avec petits-déjeuners gourmands + un atelier confiture

Le lien vers le site ICI