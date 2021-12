Colette, la retraitée de Millonfosse, est de retour dans Questions pour un champion

On pourrait, rien que pour elle, rebaptiser l'émission "Questions pour une championne".... Colette, retraitée nordiste vivant à Millonfosse près de Saint-Amand-les-Eaux, participe de nouveau pendant ces fêtes de fin d'année à l'incontournable jeu télévisé sur France 3.

Cette édition spéciale, baptisée "Le Nouvel An des Champions", voit s'opposer 16 grands vainqueurs de l'émission. Le tour de Colette, c'est ce mardi 28 décembre à 17h45, avant la finale vendredi, si elle parvient à s'imposer lors de ce premier duel.

Cette ancienne professeure d'histoire-géo, passionnée de jeux de culture générale, est une véritable habituée de l'émission, où elle a débuté en 1996, à l'époque de Julien Lepers. Elle appartient d'ailleurs au club très fermé des six gagnants qui y ont empoché plus de 100.000 euros.

Quand je suis sur un plateau de télé, ça me stimule

Il faut dire que la retraitée n'est pas de ceux qui perdent leurs moyens face à la pression et aux projecteurs. "Je n'ai jamais été du genre à avoir le trac. Moi, ce serait un peu le contraire. Quand je suis sur un plateau télé, ça me stimule. Je regrette un peu parce qu'avec le Covid, il n'y a plus de public. Et moi, ça me porte. On y va aussi un peu pour ça, sinon on reste dans son village, dans son trou, et on ne voit personne! En plus on est soignés aux petits oignons sur le plateau, c'est plutôt agréable."

ECOUTER : Colette n'est pas une candidate stressée Copier

Colette a d'ailleurs participé à d'autres émissions, telles que le jeu des 1.000 euros sur France Inter. Elle a gagné de l'argent mais aussi plusieurs voyages et a pu ainsi découvrir la Grèce ou l'Irlande. Mais ce qui la motive, c'est avant tout le plaisir du jeu et la curiosité. "Parfois, des réponses viennent, je ne savais même pas que l'information était cachée dans un coin de mon cerveau. J'essaie simplement de conserver un bon niveau de culture générale. Grâce à cette passion, je me suis par exemple intéressée aux sports et passionnée pour les Jeux Olympiques."

Sa recette pour gagner? "Prendre du plaisir et surtout ne pas anticiper. Une fois qu'une question est passée, se concentrer sur la prochaine".

L'an dernier, la nordiste a remporté Questions pour un super champion.

Est-ce qu'elle fera aussi bien cette année? Réponse à partir de 17h45 ce mardi.