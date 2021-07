Comment terminer le mois en beauté avec un séjour millésimé !!? La réponse : "I Love Bourgogne Franche Comté"

Une nuit dans un Domaine viticole en plein cœur de la Bourgogne, ça vous dit ?

Laissez vous tenter par cet ancien Château transformé en superbe maison d'hôtes; sa cour carrée, son ensembles de caves voûtées sa piscine, son salon bibliothèque, tout est réuni pour un séjour réussi au milieu des vignes !

LE DOMAINE BORGNAT Escolives-Sainte-Camille (89)

Ecoutez "I Love Bourgogne Franche Comté" samedi 31 juillet entre 10H et MIDI et offrez-vous un séjour au domaine BORGNAT d'ESCOLIVES SAINTE CAMILLE, à quelques kilomètres d'Auxerre. Le principe est le même : 4 questions posées et un séjour avec une nuit tout confort + petit déjeuner et dîner à gagner :) A samedi.