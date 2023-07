France Bleu Bourgogne a 40 ans : relevez le défi du gâteau Cassis-Pain d'Épice en mode Street Food

Ce défi gourmand invite tous les fanatiques de pâtisserie à réinterpréter ce classique régional, mais attention - version Street Food seulement !

Qu'il s'agisse d'un entremet délicat ou d'un étonnant tiramisu roulé, quelle sera votre interprétation ? Oseriez-vous bousculer les conventions avec une forme au-delà du rond, carré ou triangle habituel ? Qu'importe la forme, l'essentiel reste qu'il soit dégustable avec les doigts, fidèle à la tradition Street Food !

Alors, à vos marques, prêt… Pâtissez !

Déchaînez votre créativité, retroussez vos manches et proposez votre meilleure recette du Gâteau d'anniversaire France Bleu Bourgogne version Street Food.

Pâtissez, Participez et Triomphez : Rejoignez le Challenge du Gâteau d'Anniversaire Street Food Edition par France Bleu Bourgogne !

Le grand gagnant remportera un moment d'exception

La finale se tiendra le 20 septembre, où vous pourrez cuisiner en direct sur la Place François Rude, dite place du Bareuzai, à Dijon. Vous serez accompagné par un chef pâtissier professionnel et Stéphane Conchon, l'animateur emblématique de France Bleu Bourgogne. Le tout, à bord du Food truck introduisant les produits gourmands de Bourgogne-Franche-Comté.

N'attendez plus, donnez vie à vos idées culinaires les plus audacieuses et délectez-nous de votre Gâteau d'anniversaire France Bleu Bourgogne version Street Food !

Pour participer, rien de plus simple : il vous suffit de remplir le formulaire