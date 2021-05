Concours de selfies : "Comment écoutez-vous votre radio ?", gagnez un poste de radio numérique

Du 31 mai au 5 juin, nous fêtons la radio. Et si à cette occasion, vous partagiez avec nous votre selfie avec votre poste de radio ? Il y a une superbe radio DAB de chez CGV à gagner pour la photo la plus originale !

Votre radio, vous l'écoutez comment ? Sous la douche, dans le bain, dans votre voiture, en jardinant, en cuisinant, en faisant du sport,...? Votre station de radio préférée vous accompagne partout, dans tous les moments de votre journée, mais il y en a un en particulier où pour rien au monde vous le feriez sans votre radio dans les oreilles. Prenez-vous en photo à cet instant précis, mettez-vous en scène, vous et votre poste de radio, auto-radio, téléphone, TV, ordinateur, tout support sur lequel vous écoutez France Bleu Alsace.

Soyez inventif, soyez drôle, soyez surprenant !

Postez votre selfie dans le module de jeu ci-dessous. Notre jury composé des animateurs de France Bleu Alsace, choisira la photo la plus originale, celle qui les aura le plus marqué. Le grand gagnant remportera une magnifique radio DAB numérique. Vous avez jusqu'au 6 juin pour participer !

Déposez vos selfies, avec vos coordonnées, dans le module ci-dessous avant le 6 juin 2021 à minuit :

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Votre cadeau

Une radio numérique DAB25i+ BT en bois, offerte par notre partenaire CGV, entreprise alsacienne. La radio numérique DR25i+ BT, dotée d'un écran couleur 2,4 pouces, est une radio compacte et élégante, qui vous permet de profiter de plus 25000 radios du monde entier, via la radio Internet, le tunner DAB+ et FM.

Plus design, son chassis en bois certifié « FSC » et aluminium brossé font de cette radio numérique un objet élégant et design. Plus fonctionnelle, le bluetooth vous permet d'écouter la musique de votre smartphone/tablette/etc. directement sur la radio.

Application "Undok" (téléchargeable sur Google Play© et Apple Store©) permettant de contrôler votre radio à distance avec votre smartphone ou tablette (Wifi nécessaire).

Plus diversifié grâce à un plus grand choix de programmes locaux, regionaux ou nationaux, thématiques ou généralistes.

Plus moderne, la qualité de réception numérique indépendament d'internet.

Plus qualitatif, un son clair grâce à la technologie de réception numérique et pas de brouillements ni d'interférences.

Plus prospectif, avec l'EPG (Electronic Program Guide) pour un aperçu détaillé des programmes en cours et à venir.

Plus informatif, avec des informations complémentaires sous forme de texte ou d'image sur le programme en cours.

La DR25i+ BT apporte plusieurs avancées :

Plus de 25000 radios du monde entier disponible via la radio internet, le tuner DAB+ et FM.

Ecran couleur TFT haute résolution pour un grand confort d’utilisation : affi chage du logo de la station, du titre et de la pochette de l’album (DAB+/Internet).

La fonction Bluetooth permet d’écouter la musique d’un smartphone/tablette/etc. directement sur la radio.

Le port USB 2.0 vous permet de recharger vos appareils.

Réveil avec double alarme, fonction Snooze (répétition de l’alarme) et Sleep (minuteur avant extinction).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La fête de la radio

Les 100 ans de la radio ça se Fête ! Rendez-vous la semaine du 31 mai au 5 juin 2021 pour célébrer partout en France ce média d’avenir!

Le 20 janvier 2020, Roch-Olivier Maistre, président du CSA, lançait l’idée d’une grande fête de la radio pour permettre aux Français et à l’ensemble des stations de radios de métropole et d’Outremer de célébrer ce média du cœur, qui fait partie du quotidien de chacun. Grâce à la mobilisation de tous, cette idée est aujourd’hui devenue réalité.

Pendant une semaine les radios et les auditeurs pourront revivre l’histoire de ce média qui fête cette année le centenaire des premières émissions radiophoniques depuis le site de la Tour Eiffel, les 40 ans de la libération de la bande FM et l’accélération du déploiement de la radio numérique terrestre (DAB+).

Cet anniversaire sera en effet l’occasion de mieux faire connaître tous les atouts de la technologie numérique « DAB+ », qui ouvre un nouvel horizon à ce média. La radio en DAB+, c’est en effet : une offre élargie, gratuite et illimitée ; une qualité de son inédite ; une diffusion plus stable et une écoute en mobilité plus confortable, libérée du souci des changements de fréquences.

Afin de retracer les évolutions d’un média résolument tourné vers l’avenir et commémorer son histoire, le CSA et l’ensemble des acteurs du secteur se mobilisent pour faire de cette première édition un succès. Journées portes-ouvertes, émissions en direct, programmations spéciales consacrées à la grande histoire de la radio, découverte des coulisses et des métiers de la radio… une multitude d’initiatives et de rendez-vous destinés à tous les publics seront proposés.

Le site internet « Fête de la radio » sera mis à disposition du grand public afin de tout savoir sur cet évènement et de permettre à chacun de savoir quelles initiatives sont organisées près de chez lui.