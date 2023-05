Concours de Street Food : revisitez les escargots de Bourgogne au beurre persillé

Participez au concours de Street Food avec France bleu Bourgogne et proposez VOTRE meilleure recette d'escargots de Bourgogne au beurre persillé. Version Street Food !

Vous cuisinerez au côté du chef Christian Quenel chef à Flagey et Chezeaux. Christian Quenel est maitre restaurateur, il a une toque au Gault et Millau. Il compte de nombreuses maisons de prestige dans sa carrière de cuisinier : Le Relais de Compostelle et Le Pavillon des Boulevards à Bordeaux, Le Millésime à Gevrey, Le Balthaz’Art à Lyon, ainsi que d’autres adresses à Grenoble, en Savoie et en Corse.

Inscrivez-vous et vous serez peut-être sélectionné pour 14 juin prochain, place des Cordeliers à Dijon.