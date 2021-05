Concours : Devenez commentateur sportif

Et si vous deveniez commentateur sportif le temps d'un extrait de match de l'AJA? Chauffez-vous la voix! France Bleu Auxerre vous apporte conseils et conditions du direct. Les auditeurs voteront pour leur commentaire préféré et vous feront peut-être gagner un moment exclusif à l'Abbé Deschamps.