CONCOURS - Devenez reporter VIP au cœur du Paris-Roubaix 2023

La 120e édition masculine du Paris-Roubaix s'élancera le dimanche 9 avril 2023 sur un parcours de 256,6 kilomètres tracé entre Compiègne et le vélodrome de Roubaix. Au programme, 29 secteurs pavés dont celui d’Haspres qui fait son retour, presque 20 ans après sa dernière apparition sur la carte.

Samedi 8 avril : France Bleu Nord diffuse le Paris-Roubaix féminin à partir de 14h avec Stéphane Barbereau sur une moto et Adrien Bray.

Dimanche 9 avril : vivez le Paris-Roubaix en direct sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie de 9h à 18h.

Participez au Paris-Roubaix dans les conditions des journalistes

Devenez le reporter VIP de France Bleu et de la région Hauts-de-France. Dites-nous pourquoi vous aimez cette course et ce qu'elle vous inspire sur le formulaire ci-dessous. Deux lettres seront choisies, l'une par France Bleu Nord et l'autre par France Bleu Picardie et leurs deux auteurs participeront au Paris-Roubaix dans des conditions exceptionnelles.

Les deux reporters seront accueillis le dimanche 9 avril 2023 à Compiègne au village départ pour un petit déjeuner. Puis ils prendront place chacun dans une voiture suiveuse des Hauts-de-France**,** conduites par les anciens coureurs pro Jimmy Casper et Sébastien Minart. Les deux gagnants seront au cœur de la course. Ils interviendront en direct sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie pour raconter leur expérience. Puis arrivée au vélodrome de Roubaix, où ils seront attendus dans l'espace Hauts-de-France VIP pour assister au plus près à l'arrivée de la course.

Attention : prévoyez de vous faire amener à Compiègne et raccompagner de Roubaix par une personne motorisée, celle-ci pourra vous accompagner au village départ et à l'espace Hauts-de-France VIP dans les mêmes conditions que vous.