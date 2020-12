Concours du plus beau sapin et des plus belles décorations de Noël : envoyez nous vos photos

France Bleu Occitanie lance le concours des plus belles décorations de Noël. Jusqu'au 3 janvier, envoyez-nous vos sapins, vos illuminations, vos maisons décorées... Le gagnant remportera plusieurs cadeaux France Bleu.