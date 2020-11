Concours France Bleu Occitanie : envoyez-nous la photo de votre objet le plus moche, le plus insolite

Après le concours du plus beau champignon, France Bleu Occitanie lance le concours de l'objet le plus moche ou le plus farfelu. Jusqu'au 27 novembre, fouillez dans vos placards et vos greniers et envoyez-nous votre plus belle trouvaille. Le gagnant remportera plusieurs cadeaux France Bleu.