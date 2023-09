[CONCOURS] Gagnez une montre "LIP, C'EST POSSIBLE" avec France Bleu Besançon

Le 18 Juin 1973, l’ensemble des ouvriers de chez LIP, réunis pour s’opposer au démantèlement de leur outil de travail, reprennent la phrase que vient de prononcer Charles PIAGET : "C’est possible ! On fabrique, on vend, on se paye**".

Devenue célèbre, cette phrase incarne encore aujourd’hui la lutte des hommes et des femmes que l’on appelle désormais « les LIP ».

50 ans après le début de l’occupation de l’usine par les salariés, la marque ne célèbre pas uniquement l’engagement des hommes et des femmes dans le conflit devenu symbole de la lutte ouvrière pour la préservation de l’outil de travail, mais proclamer que c’est possible ! Les montres LIP sont fabriquées en France, à Besançon !

Ce vendredi 29 septembre, cela fera 50 ans jour pour jour qu’a eu lieu la « Marche des 100 000 » à Besançon.

A cette occasion, France Bleu Besançon vous offre la montre emblématique « LIP c’est possible » en partenariat avec LIP.

La montre emblématique "LIP, c'est possible"

La montre LIP "C'est possible", c'est :

Un boitier en acier 316 L poli argenté, diamètre 38 mm, fond acier

en acier 316 L poli argenté, diamètre 38 mm, fond acier Un cadran argenté soleillé, dateur à 6H, aiguilles et index argentés, inscription " C'est possible : on fabrique, on vend, on se paie" en rouge et "Lip" en noir

argenté soleillé, dateur à 6H, aiguilles et index argentés, inscription " C'est possible : on fabrique, on vend, on se paie" en rouge et "Lip" en noir Un verre en saphir bombé

en saphir bombé Un bracelet en cuir vachette lisse marron clair

en cuir vachette lisse marron clair Un mouvement analogique quartz

analogique quartz Etanchéité 50 mètres

Garantie 2 ans

Fabriquée en France – Atelier Lip à Besançon

Pour jouer et tenter de gagner la montre, jouez avec nous au Comté, pas Comté en appelant au 03 81 833 111, vendredi 29 septembre à 8h20.

