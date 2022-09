CONCOURS - Gagnez votre atelier chanson avec Gauvain Sers

Vous êtes écolier, collégien, lycéen, vous souhaitez écrire une chanson, ou vous avez envie de mettre en musique un texte que vous avez écrit en groupe, ou avec votre classe ? Gauvain Sers et France Bleu vous offrent cette possibilité. Participez à "L’atelier chanson de Gauvain Sers" et il viendra vous rejoindre pour composer sans doute, la plus belle chanson de l’année !

Lors de l’atelier, Gauvain Sers vous expliquera comment naît une chanson, d’où vient l’inspiration, le thème (reflet de notre quotidien, de notre société, de notre vécu, ou totalement imaginaire), l’association et le choix des mots, des rimes, si cela prend du temps. Il travaillera ensuite sur une mélodie qui sublimera le texte.

Comment participer à l’atelier chanson de Gauvain Sers ?

Professeurs, écoliers, collégiens, lycéens, mobilisez-vous et inscrivez votre classe pour participer à l’opération. Pour cela, écrivez une chanson, même inachevée, accompagnée de quelques lignes de présentation.

Envoyez-la, à l'aide du formulaire ci-dessous, en format Word, PDF ou Powerpoint, avant le mercredi 30 novembre à minuit. Gauvain Sers choisira le texte qui l'aura le plus touché, et viendra dans votre classe pour échanger et composer la musique du texte sélectionné.

Un artiste engagé

Révélé en 2017 avec son single Pourvu, Gauvain Sers s'est rapidement fait une place dans la nouvelle scène française. Ses textes engagés prônent la tolérance, la solidarité et le respect. C'est le cas notamment avec son dernier titre Sentiment étrange, où l'artiste dénonce le racisme ordinaire.

Retrouvez l'actualité du groupe Gauvain Sers sur