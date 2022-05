CONCOURS Nuits sauvages au Zoo d'Amiens

Pour fêter les 70 ans du Zoo d'Amiens, France Bleu Picardie vous offre un cadeau exceptionnel et inédit : une nuit au milieu des animaux du zoo. Inscrivez-vous via notre formulaire.

Le parc zoologique d'Amiens est installé dans la ville et compte près de 700 animaux sur 7 hectares. Cette année, le parc fête ses 70 ans. Animations, expositions, jeux… tout un programme vous attend dans la ville et dans l'enceinte du parc.

Pour fêter cet anniversaire, France Bleu Picardie vous fait un cadeau exceptionnel et vous offre votre nuit sauvage pour 4 personnes au cœur du parc les 10 et 11 juillet 2022 .

Accueil privilégié, repas, veillée nocturne, et nuit au milieu du zoo dans le confort de l'hôtellerie nomade Lodg-ing... c'est une expérience inédite, unique et inoubliable qui vous est proposée.

Au programme :

- l'accès au zoo sur 2 jours les 10 et 11 juillet

- le dîner avec le coucher des animaux

- la nuit en tente de l'armée australienne privative installé au cœur du zoo

- le petit-déjeuner avec le réveil des animaux

- des animations VIP avec les soigneurs

Ces nuits sauvages sont uniquement à gagner sur France Bleu Picardie !

Pour gagner, inscrivez-vous sur le formulaire ci-dessous.

D'autres nuits sauvages sont à gagner en écoutant France Bleu Picardie. Du lundi 30 mai au jeudi 2 juin et du lundi 6 au jeudi 9 juin, tous les participants de tous les jeux sont inscrits pour un tirage au sort le vendredi 3 juin et le vendredi 10 juin à 8h40.

