Concours photo "Mon arbre préféré en Creuse" : on attend vos plus belles photos !

On a tous un arbre préféré ! A l'occasion de la journée spéciale "France Bleu s’engage pour nos arbres et nos forêts" du 25 novembre prochain, envoyez-nous la photo de "votre arbre préféré en Creuse" en nous indiquant où se situe cet arbre et racontez-nous son histoire et pourquoi vous y êtes tellement attaché. Le gagnant sera récompensé avec un arbre fruitier en tige variété Creusoise, d'une valeur de 55,00 euros, offert par La jardinerie Glomot horticulture, pépinière, paysagiste et fleuriste à Saint Fiel. Vous avez jusqu'au mercredi 23 novembre pour participer.

