Confi'quizz : les animateurs jouent avec vous à 17h

Confinés, on sait aussi s'amuser

Au pays du canard, le confi(t) s'impose ! Vous êtes auditeurs de France Bleu Occitanie et vous avez besoin de souffler en cette période compliquée ? Les animateurs de votre radio se relaient pour vous proposer un jeu drôle et interactif. Le Confi'quizz c'est du mime, des questions régionales en Midi-Pyrénées, des chansons à reconnaître et l'occasion de découvrir les visages de ceux dont vous connaissez la voix.

Chacun chez soi mais tous ensemble

Un maximum de commentaires venus de Toulouse, du Gers, de Rodez, du Lot, de l'Ariège, de Montauban, du Tarn et même d'Agen ou de plus loin. Amusez-vous en participant au Confi'Quizz en Facebook Live sur la page de France Bleu Occitanie. A 17h régulièrement, on s'installe chez un animateur ou un journaliste de la station et vous faites de la télépathie, vous épelez des mots à l'envers, vous êtes sollicités entre amis ou en famille pour décompresser. On compte sur vous.