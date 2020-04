Confinement : jouez à la bézette appelée aussi 4 5 6

Pour vous occuper pendant le confinement, voici un jeu simple pour toute la famille. La partie dure environ cinq minutes, selon le nombre de pions et le nombre de joueurs (de 2 à 6). Vous êtes prêts ?

Pour se changer les idées pendant le confinement, rien ne vaut un jeu de société. En voici une adaptation d'un jeu que vous ne connaissez peut-être pas : le 4-5-6 ou la bézette.

À l'origine, ce jeu se pratique avec des anneaux et une bézette : mat en bois sur lequel on se débarrasse des anneaux. On peut jouer à partir de deux jusqu'à six joueurs.

L'adaptation proposée se joue avec des dés, des jetons et un gobelet (ou pot).

Objectif : se débarrasser de tous ses anneaux avant les autres.

Règles du jeu :

Les anneaux sont distribués aux joueurs de manière égalitaire.

Celui qui lance les dés en premier est celui qui fait le plus grand chiffre avec les 3 dés.

À son tour, chaque joueur lance les trois dés.

Trois situations sont possibles :

Pour chaque dé qui marque un 1 le joueur pose un anneau sur la bézette.

Pour chaque dé qui marque un 6 le joueur donne un anneau à l'adversaire de droite.

Si les dés marquent une séquence 4, 5, 6 le joueur pose tous ses anneaux sur la bézette sauf un.

La partie s'achève dès qu'un joueur n'a plus d'anneau.

Règles et adaptation : Les Fous du jeu.