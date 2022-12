Côté jeu : ça vous dirait une PS5 ?

Côté jeu, c'est tous les jours de 11h à 12h sur France Bleu Picardie . Du lundi au jeudi, trois candidats s’affrontent avec un quiz de culture générale. Le meilleur des trois se qualifie pour la grande finale du vendredi.

ⓘ Publicité

Le vendredi, les quatre joueurs sélectionnés se disputent un très beau cadeau : console de jeu, smartphone, séjour en famille, télé haute définition, tablette numérique, carte cadeau, … Pour jouer, vous pouvez appeler en direct à 11h au 03 22 92 58 58 mais aussi vous inscrire via le formulaire ci-dessous.

Gagnez votre Playstation 5

Toute la semaine, qualifiez-vous pour la grande finale du vendredi. En jeu pour cette première semaine de janvier : votre Plastaytion 5.

France Bleu Picardie crée l'évènement et vous offre la dernière console signée par Playstation.

Côté technique, la PS5 est 100 fois plus rapide que la PS4. D'une bande passante de 100 Mo/s sur le disque dur de la PS4, on passe à 5 Go/s sur la PS5. Concernant les temps de chargement, on passe de 1 Go en 20 secondes à 2 Go en 0,27 seconde. Fini les consoles de jeux qui rament.

Pour bien vous gâter, France Bleu Picardie ajoute à la console : 1 jeu et 1 Starter Pack (casque, protège manette en silicone, protège joy-stick, câble de chargement). Valeur total : 700 €.

La console et ses accessoires... pour jouer en famille, ou entre amis. © Getty - Alexander Shelegov

Des exclusivités exceptionnelles

Ratchet & Clank, Gran Turismo, Horizon, Stray, Ghostwire : Tokyo, et tant d'autres. Des jeux exclusifs qui n'existent pas sur les autres consoles de jeux. Vous pourrez bientôt en profitez sur votre PS5 en vous inscrivant.

Inscrivez-vous dès maintenant.