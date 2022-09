CÔTÉ JEU Gagnez 1000€ d'électroménager pour votre cuisine !

Inscrivez-vous maintenant pour participer à Côté Jeu. En jeu cette semaine du 3 au 7 octobre : France Bleu Picardie et IXINA Amiens vous offrent 1000€ d'électroménager pour votre cuisine !

Côté jeu, c'est tous les jours de 11h à 12h sur France Bleu Picardie. Du lundi au jeudi, trois candidats s’affrontent avec un quiz de culture générale. Le meilleur des trois remporte le cadeau du jour et se qualifie pour la grande finale du vendredi.

Le vendredi, les quatre joueurs sélectionnés se disputent un très beau cadeau : console de jeu, smartphone, séjour en famille, télé haute définition, tablette numérique, carte cadeau, …

Pour jouer, vous pouvez appeler en direct à 11h au 03 22 92 58 58 mais aussi vous inscrire via le formulaire ci-dessous.

1000€ d'électroménager pour votre cuisine

En jeu du lundi 3 au vendredi 7 octobre : Un four pyrolyse, des plaques de cuisson et un balai aspirateur, le tout pour une valeur de 1000€.

France Bleu Picardie et IXINA Amiens vous offrent la possibilité de rééquiper une partie de votre cuisine avec de l'électroménager dernière génération. Avec votre four pyrolyse et vos plaques de cuisson, vous pourrez cuisiner de bons petits plats comme un grand chef sans rater vos cuissons. Pour garder votre cuisine propre, le balai aspirateur fera le travail à merveille.

Inscrivez-vous dès maintenant.

Votre magasin IXINA à Amiens

IXINA Amiens vous accueille et s'engage à vous conseiller avec professionnalisme, simplicité et convivialité dans tous vos projets de cuisines équipées. Quels que soient vos besoins et vos envies, IXINA vous accompagnent vers des solutions complètes.

Toutes les informations sont à retrouve sur leur site internet.