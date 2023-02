🎁 Côté Jeu : gagnez votre année de courses (500€) à Esprit Paysan Vesoul ou Froideconche ! 💶🤩🤩

Esprit Paysan : magasins de producteurs locaux đŸđŸ„šđŸ„•đŸ„›đŸ§€đŸ„©đŸŻđŸ„ŹđŸ“đŸ·

Esprit Paysan, c’est d’abord... un esprit et une philosophie qui ont dictĂ© l’ouverture d’un magasin de producteurs locaux Esprit Paysan Vesoul est ainsi le premier supermarchĂ© de producteurs locaux

à voir le jour en Haute-SaÎne dans le dessein de proposer des produits sains et de qualité.

Depuis, Esprit Paysan Froideconche , Andelnans, Chaumont, Langres et ContrexĂ©ville ont Ă©galement pris forme, sur le mĂȘme modĂšle Ă©conomique : circuit court, vente directe, pour un nouvel art de vivre et de consommer notre agriculture.

Esprit Paysan Vesoul : la premiÚre enseigne est ouverte à Vesoul en décembre 2018

Aujourd’hui, Esprit Paysan rassemble des dizaines de producteurs locaux dans chacune de ses enseignes .

Les exploitations agricoles y commercialisent en effet leurs produits directement du producteur au consommateur .

Éleveurs, apiculteurs, brasseurs, arboriculteurs, cĂ©rĂ©aliers, herboristes, fromagers, hĂ©liciculteurs, horticulteurs, pisciculteurs, maraĂźchers, viticulteurs et de nombreux autres producteurs – aussi originaux qu’insolites – se sont unis en additionnant leurs productions dans tous leurs savoir-faire.

Esprit Paysan Froideconche, au bord de la RN 19, vous accueille depuis le 10 décembre 2019

Les producteurs rassemblent leurs savoir-faire dans un espace unique de vente pour proposer une gamme complÚte de produits locaux de qualité : viandes, poisson, légumes, fruits, huiles et condiments, épicerie, vins, jus de fruits, cafés, produits laitiers, pùtes, ... Esprit Paysan est ouvert tous les jours sauf le dimanche, est vous propose en outre des colis, des paniers et du drive !

