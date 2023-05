Côté Jeu : Gagnez votre pause Bien-être pour deux personnes

Côté jeu, c'est tous les jours de 11h à 12h sur France Bleu Picardie . Du lundi au jeudi , quatre candidats s’affrontent dans un quiz de culture générale. Le meilleur des quatre se qualifie pour la grande finale du vendredi.

Le jour de la grande finale, les quatre joueurs sélectionnés durant la semaine se disputent un très beau cadeau : console de jeu, smartphone, séjour en famille, télé haute définition, tablette numérique, carte cadeau… Pour jouer, vous pouvez appeler en direct à 11h au 03 22 92 58 58 ou vous inscrire via le formulaire ci-dessous. Un tirage au sort à lieu avant chaque émission.

Profitez d'une séance de soin dans l'établissement bien-être de votre choix, avec Smarbox © Getty - Tetra Images

1h30 de bien-être, le temps d'une pause bien méritée

Le coffret Smartbox "Pause de bien-être en duo" ! vous propose une expérience relaxante à partager. Que vous vouliez partir en près de chez vous, ou profiter de vos vacances pour vous offrir une heure de soin, vous pouvez choisir parmi plus de 4000 spas et activités bien-être sélectionnés par Smartbox partout en France, et même à l'étranger.

Plus de 4000 salons au choix pour vous offrir la pause bien-être qui vous convient. - Smarbox.com

Quelques exemples de ce qui vous attend dans le coffret :

L'espace Parenthèse, à Amiens (80) : un institut de beauté où le temps semble suspendu, où vous profiterez de soins et massages issus de techniques ancestrales des quatre coins du monde.

No Stress, à Beauvais (60) : Un institut / spa de 500 m² installé dans une bâtisse en pierres rouges, véritable temple dédié au bien-être vous séduira par l’atmosphère reposante qu’il dégage.

Sensation, à Château-Thierry (02) : Laissez-vous tenter par un instant de douceur et de bien-être. L’institut Sensations, installé dans le cadre de l’Hôtel de France, vous accueille pour un véritable moment de détente.

Sev & You, à Doullens (80) : Profitez d’une délicieuse séance relaxante et régénérante. Massages ciblés et réflexologie viendront apaisez vos douleurs corporels et vous apportera le bien-être que vous méritez.

Toutes les informations sur le site smartbox.com

Inscrivez-vous dès maintenant pour augmenter vos chances de participer :