CÔTÉ JEU Gagnez votre séjour en famille à Parrot World !

Côté jeu, c'est tous les jours de 11h à 12h sur France Bleu Picardie . Du lundi au jeudi, trois candidats s’affrontent avec un quiz de culture générale. Le meilleur des trois remporte le cadeau du jour et se qualifie pour la grande finale du vendredi.

Le vendredi, les quatre joueurs sélectionnés se disputent un très beau cadeau : console de jeu, smartphone, séjour en famille, télé haute définition, tablette numérique, carte cadeau, …

Un séjour pour toute la famille

En jeu du lundi 10 au vendredi 14 octobre : Votre séjour en famille à Parrot World et votre nuit dans le lodge Amazonie avec vue sur les perroquets de la grande volière pour une valeur de 460€.

Ce séjour pour 4 personnes comprend :

Accès au parc sur 2 jours

Dîner

Petit déjeuner

Animation privilège

Parrot World vous invite à découvrir les merveilles de l’Amérique du Sud, et plus particulièrement deux réserves naturelles reconnues dans le monde entier pour la diversité de leurs éco-systèmes : l’Amazonie et la Patagonie. Une expérience unique pour sensibiliser le public à la beauté de la nature et observer les animaux dans leur comportement naturel.

Sur le long terme, le parc espère pouvoir créer d'autres zones thématiques mettant en scène des réserves naturelles et des ambiances paysagères d'Afrique, d'Océanie et d'Asie.

Durant votre séjour, vous serez logé dans le lodge Amazonie, au cœur de la grande volière. Ce lodge vous offrira une vue imprenable sur les perroquets du parc animalier.

Lodge Amazonie avec vue sur les perroquets de la grande volière de Parrot World - Ronan ROCHER

Début avril, deux petits jaguars ont vu le jour à Parrot World ! Deux mâles, l’un noir et l’autre tacheté, qui ont fait leurs premiers pas avec leur maman dans un espace en plein air, à l’abri des regards.

Ils ont rejoint le parc dernièrement, vous pourrez donc les observer.

Baalam (droite) et Akabo (gauche)

Parrot World se transforme pour la Toussaint

Pour les vacances de la Toussaint, Parrot World fête El Día de Los Muertos ! Direction l'Amérique du Sud, plus précisément le Mexique pour Halloween. Pour les enfants déguisés le 1er novembre 2022, l’entrée au Parc est gratuite.

Le programme complet des animations est à retrouver sur leur site internet .

