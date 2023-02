Côté Jeu : Gagnez votre séjour pour 2 à Disneyland Paris

Côté jeu, c'est tous les jours de 11h à 12h sur France Bleu Picardie . Du lundi au jeudi , trois candidats s’affrontent avec un quiz de culture générale. Le meilleur des trois se qualifie pour la grande finale du vendredi.

Le vendredi, jour de la grande finale, les quatre joueurs qualifiés durant la semaine se disputent un très beau cadeau : console de jeu, smartphone, séjour en famille, télé haute définition, tablette numérique, carte cadeau… Pour jouer, vous pouvez appeler en direct à 11h au 03 22 92 58 58 ou vous inscrire via le formulaire ci-dessous. Un tirage au sort à lieu avant chaque émission.

Gagnez un séjour pour deux à Disneyland Paris

Pour les 30 ans de Disneyland Paris, France Bleu Picardie vous offre votre séjour pour deux personnes dans le monde féérique inspiré des célèbres dessins animés.

Le séjour comprend deux entrées pour le parc ainsi que votre nuit, avec petit déjeuner, au Radisson Blu Hotel de Marne la Vallée. Situé à quelques minutes seulement du parc, le Radisson Blu Hotel est un hôtel 4 étoiles qui, en plus de sa vue magnifique sur 2,5 hectares de verdure, propose de nombreux services.

Piscine intérieure chauffée ;

Un centre fitness ;

Un Hammam,

Bar et restaurant sur place ;

Wifi dans toutes les chambres ;

etc.

Allez donc jeter un œil sur leur site pour découvrir l'ensemble de leurs services : radissonhotels.com

Profitez de votre nuit au Radisson Blu Hotel pour faire quelques longueurs. - Radisson Blu Hotel

Un séjour d'une valeur totale de 400 euros !

En 2023, Disneyland Paris fête ses 30 ans

Pour cette année anniversaire, et jusqu'au 30 septembre 2023 seulement, le parc est encore plus festif et magique que d'habitude. De nouvelles attractions et des spectacles spécialement créés pour l'occasion, méfiez-vous, vous risquez d'être émerveillé ! Découvrez tout le programme sur le site de Disneyland Paris .

Pour jouer avec France Bleu et tenter de remporter votre séjour, inscrivez-vous dès maintenant !