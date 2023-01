Côté Jeu : Partez en famille à Parrot World !

Côté jeu, c'est tous les jours de 11h à 12h sur France Bleu Picardie . Du lundi au jeudi , trois candidats s’affrontent avec un quiz de culture générale. Le meilleur des trois se qualifie pour la grande finale du vendredi.

Le vendredi, jour de la grande finale, les quatre joueurs qualifiés durant la semaine se disputent un très beau cadeau : console de jeu, smartphone, séjour en famille, télé haute définition, tablette numérique, carte cadeau… Pour jouer, vous pouvez appeler en direct à 11h au 03 22 92 58 58 ou vous inscrire via le formulaire ci-dessous. Un tirage au sort à lieu avant chaque émission.

Découvrez Parrot World en famille

Parrot World est un parc animalier immersif dédié à la protection de la nature. Aujourd'hui, plus de 600 animaux y vivent. Les perroquets, emblèmes du parc, volent en plein air aux côtés d’autres espèces menacées présentes au sein de leur habitat naturel : jaguar, loutres, ibis, flamants roses… Dans un décor exotique, rappelant l’Amazonie et la Patagonie, chacun découvre la beauté et la diversité des paysages sud-américains

Prenez le temps de discuter avec un des perroquets de Parrot World - Stéphan Bonneau

France Bleu Picardie vous offre votre séjour pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants), avec deux jours et une nuit dans le lodge " Amazonie " au milieu des perroquets, avec diner et petit déjeuner inclus. Vous profiterez aussi de votre journée pour une animation VIP. Pendant quelques heures, vous enfilerez votre tenue de soigneur animalier et partirez à la rencontre d’espèces aussi étonnantes qu’attachantes.

Une cadeau d'une valeur totale de 450 euros.

Pour découvrir Parrot World, vous pouvez visiter leur site : parrotworld.fr