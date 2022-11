🎁 "Côté Jeu" : remportez votre malle de jeux de société ! 🎲♟🃏

Les Jeux de la Comté , 26 rue Battant à Besançon, est une véritable institution.

Il se dit mĂȘme que le monde est partagĂ© en deux : ceux qui connaissent Les Jeux de la ComtĂ©, et ceux qui vont les dĂ©couvrir prochainement !

Des jeux toutes catégories

Les Jeux de la ComtĂ© , c'est Ă©videmment le meilleur des jeux du moment et des valeurs sĂ»res : les jeux d'ambiance qui font un malheur, les jeux de stratĂ©gie, de figurine, d'enquĂȘte ("les unlocks"), de rĂŽle, mais aussi des jeux pour bĂ©bĂ©, pour enfant, des jouets en bois, outils de modĂ©lisme et peinture, ou encore Ă©videmment les indĂ©modables classiques (Ă©checs, dames, ...).

Plus qu'une adresse : une institution !

Bar à jeux, événements, nocturnes et ateliers

Les Jeux de la Comté , c'est aussi une grande salle voûtée au sous-sol pour tester confortablement les jeux de société, avec le concours des passionnés qui vous en expliqueront les rÚgles, enjeux, et astuces.

Vous pouvez Ă©galement tout simplement y retrouver vos amis et faire quelques parties de cartes, selon vos envies.

Les événements, animations et autres nocturnes jalonnent le calendrier d'un magasin qui est bien plus qu'une boutique.

Les initiations sont Ă©galement possibles : si vous souhaitez commencer un nouveau jeu, mais que vous ne savez pas par oĂč commencer, les JDC sont lĂ pour vous aider : initiations aux jeux de figurines, jeux de cartes et jeux de sociĂ©tĂ©s.

Quant Ă vos anniversaires, si vous souhaitez une animation originale, les JDC sauront vous concocter un aprĂšs-midi jeu de sociĂ©tĂ© sur mesure ! À domicile ou au magasin, les animateurs JDC passionnĂ©s vous proposent des jeux adaptĂ©s Ă l’ñge de vos enfants.

Écoles, associations ou EHPAD peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier des mĂȘmes prestations, rĂ©flĂ©chies et adaptĂ©es Ă chacun des publics.

Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter Les Jeux de la Comté  !

🎁 France Bleu Besançon vous offre la plus belle des malles de jeux ! 🎁

Jouez "CÎté Jeu" du lundi au vendredi, 11h - 12h, et qualifiez-vous tous les jours de cette semaine pour le tirage de vendredi : 1 chance sur 5 de remporter votre incroyable malle de jeux, à sélectionner parmi tous les must : Exploding Kittens - recettes catastrophiques-, Top Ten, Just One, Skyjo Action, Stranger things, Carcassonne : Ombres et Brouillard, Tu te (Re)mets Combien ? Donjons et Dragon 5 - L'essentiel, Unlock - Star Wars, DISCCOVER Disc Cover, L'Assemblée des Vilains, Zéro à 100, Chiche Ou Pois Chiche, Calendrier de l'avent'Ure- à toute vapeur, Harry Potter - Stupéfix !, ou encore Blanc manger Coco - La petite gùterie.